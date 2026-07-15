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Την πρώτη του πράσινη ανάρτηση μετά την ανανέωση του συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό έκανε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Παναθηναϊκός και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ θα πορευτούν μαζί τουλάχιστον μέχρι το 2030, με τον Ισπανό φόργουορντ να βρίσκεται στην ομάδα από το καλοκαίρι του 2023 και να αποτελεί πλέον μία από τις “σημαίες” του συλλόγου.

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Λίγες ώρες μετά την ανανέωση του συμβολαίου του με το τριφύλλι, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έκανε ένα story στον επίσημο λογαριασμό του στο Ιnstagram.

Ο Ισπανός φόργουορντ ανέβασε μία φωτογραφία του, συνοδεύοντάς τη από το «2030» μαζί και μία πράσινη καρδιά και ένα τριφύλλι.