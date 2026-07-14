Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Όπως προανήγγειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ θα συνεχίσει να είναι παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR έως το 2030.

Ο Ισπανός φόργουορντ ρίχνει άγκυρα στο T-Center. Ο Παναθηναϊκός AKTOR συμφώνησε με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και επέκτεινε τη συνεργασία μαζί του μέχρι το 2030.

Advertisement

Advertisement

Ο Χουάντσο είχε συμβόλαιο έως το 2027, με την «πράσινη» ΚΑΕ να κρατάει έναν παίκτη ο οποίος έχει συνδεθεί με την ομάδα.

Ο Ισπανός έχει φορέσει ήδη για 3 χρόνια τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR, όντας και μέλος της ομάδας που κατέκτησε την EuroLeague το 2024.

Παραμένοντας ένας πυλώνας του Παναθηναϊκού AKTOR, θα συνεχίσει να είναι μέλος της ομάδας και ένα «όπλο» στη φαρέτρα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Με τους «πράσινους» να χτίζουν ένα τρομερό σύνολο στα φόργουορντ, μαζί με τους Άιζακ Μπόνγκα, Νίκο Ρογκαβόπουλο και Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις.

Οι σχετικές ανακοινώσεις, φυσικά, θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες.