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Η διοίκηση της ομάδας κατέβαλε στη Βαλένθια το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για το buy out του παίκτη.

Το συνολικό κόστος της μεταγραφής για την τριετία εκτιμάται στα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Μπάντιο προέρχεται από μια επιτυχημένη σεζόν στην EuroLeague, όπου σημείωσε μέσο όρο 11,2 πόντους ανά αγώνα.

Ο αθλητής αποτελεί επίσης βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας της Σενεγάλης, έχοντας κατακτήσει δύο χάλκινα μετάλλια στο AfroBasket.

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Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Μπράνκου Μπάντιο.

Για τον Σενεγαλέζο γκαρντ, η ΚΑΕ πλήρωσε buy out, ύψους 1.5 εκ. ευρώ, στη Βαλένθια, ενώ, για όλη την τριετία, το συνολικό κόστος υπολογίζεται στα 6 εκατομμύρια.

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Σε 40 παιχνίδια EuroLeague, τα 23 από αυτά στην αρχική πεντάδα, ο Μπάντιο μέτρησε 11.2 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ κατά μέσο όρο.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

“Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Μπράνκου Μπάντιο για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Μπάντιο γεννήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου του 1999 στο Ρουφίσκ της Σενεγάλης, έχει ύψος 1.91μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ.

Ξεκίνησε την πορεία του από τη Saltigué της γενέτειράς του, πραγματοποιώντας τις πρώτες του συμμετοχές σε επίπεδο ανδρών στα 15 του χρόνια. Το 2018 αναδείχθηκε νέος παίκτης της χρονιάς στο πρωτάθλημα της Σενεγάλης, πριν μετακομίσει στην Ισπανία για λογαριασμό της Canarias Basketball Academy, αγωνιζόμενος παράλληλα στη La Matanza στη Liga EBA.

Τη σεζόν 2019-2020 υπέγραψε στην FC Barcelona, αγωνιζόμενος κυρίως με τη δεύτερη ομάδα του συλλόγου στη LEB Plata, όπου είχε κατά μέσο όρο 13.4 πόντους, με ποσοστό 40% στα τρίποντα. Τον Σεπτέμβριο του 2021 μετακινήθηκε στη Γερμανία για λογαριασμό των Skyliners Frankfurt, με την οποία ολοκλήρωσε τη σεζόν έχοντας κατά μέσο όρο 10.6 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 26 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

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Τον Μάιο του 2022 επέστρεψε στην Ισπανία για λογαριασμό της Manresa, όπου αγωνίστηκε έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, ενώ στις 29 Ιουνίου 2024 υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την Valencia Basket. Το 2025 κατέκτησε το Super Cup με την ισπανική ομάδα, ενώ η σεζόν 2025-26 ήταν η κορυφαία της καριέρας του, μετρώντας 11.2 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ σε 20.29 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα στη regular season της EuroLeague. Το 2026 στέφθηκε Πρωταθλητής Ισπανίας με την Valencia Basket, καταγράφωντας στα Playoffs της Liga Endesa 10.2 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ σε 24 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Μπάντιο αποτελεί βασικό μέλος της Εθνικής Σενεγάλης, με την οποία έχει κατακτήσει δύο χάλκινα μετάλλια στο AfroBasket, συμβάλλοντας σημαντικά στις επιτυχίες της χώρας του. Μάλιστα στη διοργάνωση του 2025, όπου η Σενεγάλη κατέκτησε την 3η θέση, μέτρησε 19.9 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ σε 29 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, εκτελώντας με ποσοστό 43.5% από το τρίποντο”.

𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆 𝑩𝒓𝒂𝒏𝒄𝒐𝒖 𝑩𝒂𝒅𝒊𝒐 ☘️



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Μπράνκου Μπάντιο για τα επόμενα τρία χρόνια.



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Panathinaikos BC AKTOR announces the signing of Brancou Badio on a three-year contract.#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/97sjZGekYC Advertisement July 9, 2026