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Ο αρχηγός της ομάδας θα παραμείνει στον σύλλογο για τα επόμενα δύο χρόνια, επεκτείνοντας τη συνεργασία του έως το 2028.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός υπογραμμίζει τη διαχρονική προσφορά και το ήθος του αθλητή στον σύλλογο.

Ο Παπανικολάου έχει κατακτήσει με την ομάδα τρεις τίτλους Euroleague, έξι Πρωταθλήματα, πέντε Κύπελλα και τέσσερα Super Cup Ελλάδας.

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Ο Κώστας Παπανικολάου συμφώνησε σε όλα με την διοίκηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ανανεώνοντας το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους» έως το καλοκαίρι του 2028.

O αρχηγός των Πειραιωτών έχει κερδίσει τρεις φορές την Euroleague (2012, 2013, 2026) με τον Ολυμπιακό, ενώ έχει κατακτήσει έξι Πρωταθλήματα Ελλάδας (2012, 2016, 2022, 2023, 2025, 2026), πέντε Κύπελλα Ελλάδας (2010, 2011, 2022, 2023, 2024) και τέσσερα Super Cup Ελλάδας (2022, 2023, 2024, 2025).

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Το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό ολοκληρώθηκε με το τέλος της περασμένης σεζόν, με τις δύο πλευρές να φτάνουν τελικά στην συμφωνία που κρατάει τον αρχηγό στο Λιμάνι για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την υπογραφή νέου συμβολαίου με τον Κώστα Παπανικολάου διετούς διάρκειας.

Υπάρχουν συνεργασίες που ξεπερνούν τα όρια ενός συμβολαίου. Συνεργασίες που χτίζονται με τον χρόνο, βασίζονται στην εμπιστοσύνη, στον αμοιβαίο σεβασμό και στην κοινή επιθυμία για διαρκή εξέλιξη και νέες επιτυχίες. Μια τέτοια συνεργασία είναι αυτή με τον Κώστα Παπανικολάου.



Με τον αρχηγό μας μάς ενώνουν πολλά περισσότερα από τους τίτλους. Μαζί έχουμε ζήσει μοναδικές στιγμές και έχουμε κατακτήσει τρεις Ευρωλίγκες (2012, 2013, 2026), έξι Πρωταθλήματα Ελλάδας (2012, 2016, 2022, 2023, 2025, 2026), πέντε Κύπελλα Ελλάδας (2010, 2011, 2022, 2023, 2024) και τέσσερα Super Cup Ελλάδας (2022, 2023, 2024, 2025).

Πάνω απ’ όλα, όμως, μοιραζόμαστε μια κοινή διαδρομή γεμάτη προκλήσεις, δύσκολες στιγμές, απογοητεύσεις, πίστη, επιμονή και αδιάκοπη προσπάθεια. Μια διαδρομή που μας οδήγησε σε σπουδαίες επιτυχίες και μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε να διεκδικούμε ακόμη περισσότερες.

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Ο Κώστας Παπανικολάου δεν είναι μόνο ο αρχηγός της ομάδας μας. Είναι ένας αθλητής που με το ήθος, την αφοσίωση και την αγωνιστική του συνέπεια έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον σύλλογο και αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους όσοι φορούν τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Η ανανέωση της συνεργασίας μας αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας κοινής πορείας που έχει προσφέρει σπουδαίες στιγμές στον σύλλογο.

Με τις ίδιες αξίες και την ίδια φιλοδοξία, συνεχίζουμε μαζί, με στόχο να διεκδικήσουμε ακόμη περισσότερες επιτυχίες!».

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