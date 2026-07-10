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Σε μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού προχωρά ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φέρεται ότι απέσπασε την υπογραφή του Τσέντι Όσμαν, με τον Τούρκο φόργουορντ να αφήνει τον Παναθηναϊκό και να μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη με συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Οι «ασπρόμαυροι» είχαν θέσει εξαρχής ως βασικό στόχο την απόκτηση του έμπειρου άσου, εκμεταλλευόμενοι τον αυξημένο ανταγωνισμό στη θέση του φόργουορντ στο ρόστερ των «πρασίνων». Για να ολοκληρώσουν τη συμφωνία, κατέθεσαν στον Τούρκο πρόταση που φτάνει τα 9 εκατομμύρια ευρώ για τρία χρόνια, ποσό που έπεισε τον παίκτη να αποδεχθεί τη νέα πρόκληση.

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Ο Όσμαν ζήτησε να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, με τη διοίκηση και τον προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς να συναινούν στην ολοκλήρωση της μεταγραφής. Από την πλευρά τους, οι «πράσινοι» θα βάλουν στα ταμεία τους 2 εκατομμύρια ευρώ ως αντίτιμο της παραχώρησής του.

Νωρίτερα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποχαιρέτησε δημόσια τον Τούρκο διεθνή μέσω ανάρτησης στο Instagram, εκφράζοντας τη στενοχώρια του για την αποχώρησή του, αλλά και τον σεβασμό του στην επιλογή που έκανε.

«Η απόφασή σου με λυπεί, αλλά τη σέβομαι απόλυτα και την καταλαβαίνω. Σου εύχομαι τα καλύτερα, Τσέντι, Τσέντι, Τσέντι», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του.