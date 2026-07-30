Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τη δολοφονία 38χρονης Βρετανίδας, της οποίας η σορός εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή της Κυψέλης.

Άγνωστοι χρησιμοποιούσαν το κινητό τηλέφωνο του θύματος μετά τον θάνατό του, στέλνοντας μηνύματα στην οικογένειά της για να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι ήταν ζωντανή.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μετά την αποκάλυψη της ταυτότητας της σορού που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποκαλυφθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία της 38χρονης με καταγωγή από τη Σκωτία.

Τα παραπλανητικά μηνύματα που στάλθηκαν από το κινητό του θύματος

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης χρησιμοποιούνταν μετά τον θάνατό της, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι βρισκόταν ακόμη εν ζωή. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, από τη συσκευή στάλθηκαν ακόμη και γραπτά μηνύματα με στόχο να παραπλανηθούν συγγενείς και γνωστοί της.

Advertisement

Advertisement

Final text from phone of British woman found dead in a suitcase said, 'I want to be alone', Greek police reveal https://t.co/9l39JkjYQI — Daily Mail (@DailyMail) July 30, 2026

Οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι από τις 15 Ιουλίου —τρεις ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού της— κάποιος έστελνε αλλεπάλληλα γραπτά μηνύματα στην οικογένειά της, υποδυόμενος την ίδια.

Τα μηνύματα υποστήριζαν ότι η ίδια «χρειαζόταν λίγο χρόνο για τον εαυτό της» και ότι «ήθελε να μείνει μόνη για ένα διάστημα».

Σύμφωνα με τους ερευνητές της υπόθεσης, το κινητό της τηλέφωνο —το οποίο παραμένει άφαντο— ήταν ενεργό στην περιοχή της Αθήνας μέχρι πριν από περίπου 24 ώρες, οπότε και έγινε η επίσημη ταυτοποίηση της σορού.

«Το τηλέφωνο χρησιμοποιούνταν. Στέλνονταν ακόμη και γραπτά μηνύματα, προφανώς με σκοπό να πιστέψουν οι άνθρωποι ότι ήταν ακόμη ζωντανή. Αντιμετωπίζουμε το κτίριο ως τόπο εγκλήματος», αναφέρει Έλληνας αστυνομικός στην εφημερίδα.

Η αρχική εξέταση της σορού δεν έδειξε εμφανή τραύματα ή σημάδια πάλης, ενώ επάνω της δεν βρέθηκαν στοιχεία ταυτοποίησης.

Advertisement

Στη συνέχεια, οι ελληνικές αρχές εξέτασαν τα δακτυλικά αποτυπώματα, τα οποία όμως δεν αντιστοιχούσαν σε κανένα ευρήμα στην εθνική βάση δεδομένων. Αργότερα διαπιστώθηκε ότι τα αποτυπώματα ήταν καταχωρισμένα σε αμερικανικές βάσεις δεδομένων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το θύμα είχε ύψος περίπου 1,63 μ, κόκκινα μαλλιά πιασμένα σε κότσο και φορούσε μαύρο σορτς και μπλουζάκι. Στο σορτς της αναγραφόταν το όνομα ενός γαλλικού πανεπιστημίου, γεγονός που κινητοποίησε τη σήμανση προς την Interpol.

Η ταυτότητά της επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια από το γραφείο της Interpol στις ΗΠΑ, το οποίο ενημέρωσε την Ελληνική Αστυνομία ότι η σορός ανήκει σε Βρετανίδα με τα αρχικά E.P., γεννημένη τον Φεβρουάριο του 1988.

Advertisement

Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι η γυναίκα πέταξε προς την Ελλάδα στις 29 Ιουνίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας ταξιδέψει μέσω Κύπρου.

Η Daily Mail αναφέρει ακόμη ότι η Ελληνική Αστυνομία έχει ζητήσει από την αεροπορική εταιρεία τα στοιχεία των επιβατών της πτήσης με την οποία ταξίδεψε η 38χρονη, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συνοδευόταν από κάποιο άλλο άτομο.

Παράλληλα, οι Αρχές ελέγχουν τα μητρώα καταλυμάτων για τυχόν κρατήσεις στο όνομά της, ενώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ελληνικές Αρχές συνεργάζονται στενά με την Αστυνομία της Κύπρου στο πλαίσιο της έρευνας.

Advertisement

Το μυστήριο με τη βαλίτσα

Πηγή της αστυνομίας δήλωσε στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης ότι η βαλίτσα δεν ανήκε στο θύμα. « Η ίδια δεν έφερε μαζί της μεγάλες αποσκευές. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανό να βρεθεί γενετικό υλικό ή δακτυλικά αποτυπώματα στη βαλίτσα, τα οποία θα βοηθήσουν τις αρχές στον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών».

Λόγω του βάρους της βαλίτσας στην οποία βρισκόταν η σορός της, οι αρχές εκτιμούν ότι οι δολοφόνοι πιθανότατα διέμεναν σε κοντινή απόσταση. Οι αστυνομικοί υπολογίζουν ότι ο θάνατός της επήλθε πέντε έως επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού.

Οι ελληνικές αρχές θα συνεργαστούν στενά με την Αστυνομία της Κύπρου για την διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ αναμένεται η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης (νεκροψίας-νεκροτομής) για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Advertisement

Advertisement