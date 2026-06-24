Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα κατεψυγμένα ψάρια αποτελούν συχνά ποιοτικότερη επιλογή από τα φρέσκα, καθώς οι σύγχρονες μέθοδοι ταχείας κατάψυξης διατηρούν αναλλοίωτα τη γεύση, την υφή και τα θρεπτικά τους συστατικά.

Η διαδικασία αυτή ενισχύει επίσης την ασφάλεια του καταναλωτή, συμβάλλοντας στην εξουδετέρωση παρασίτων που ενδέχεται να υπάρχουν σε είδη όπως ο τόνος, ο οποίος καταναλώνεται ωμός.

Είδη όπως ο σολομός, ο μπακαλιάρος και οι γαρίδες διατηρούνται εξαιρετικά στην κατάψυξη, προσφέροντας παράλληλα ευκολία στη χρήση και αποφυγή αλλοίωσης των τροφίμων.

Οι ειδικοί συνιστούν την απόψυξη των προϊόντων στο ψυγείο ή σε κρύο νερό, επισημαίνοντας ότι πολλά ψάρια μπορούν να μαγειρευτούν απευθείας χωρίς προηγούμενη απόψυξη.

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Το καλοκαίρι στην Ελλάδα έχει τη γεύση της θάλασσας. Από τα οικογενειακά τραπέζια στις αυλές και τα εξοχικά μέχρι τα μπάρμπεκιου με φίλους δίπλα στο κύμα, τα ψάρια και τα θαλασσινά πρωταγωνιστούν σχεδόν σε κάθε καλοκαιρινή συγκέντρωση. Και αν υπάρχει κάτι που οι περισσότεροι από εμάς αγαπάμε, αυτό είναι ένα φρέσκο ψάρι που μόλις βγήκε από τη θάλασσα και ψήνεται στα κάρβουνα.

Ωστόσο, όσο κι αν το «φρέσκο» θεωρείται η ιδανική επιλογή, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αυτό δεν ισχύει πάντα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κατεψυγμένα ψάρια μπορεί να είναι εξίσου ποιοτικά ή ακόμη και καλύτερα. Χάρη στις σύγχρονες μεθόδους ταχείας κατάψυξης, πολλά είδη διατηρούν αναλλοίωτα τη γεύση, την υφή και τα θρεπτικά συστατικά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ συχνά προσφέρουν και μεγαλύτερη ασφάλεια για τον καταναλωτή.

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Μάλιστα, σύμφωνα με τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), η κατάψυξη ορισμένων ειδών ψαριών συμβάλλει και στην εξουδετέρωση παρασίτων που μπορεί να υπάρχουν στα θαλασσινά που καταναλώνονται ωμά.

1. Σολομός

Ο σολομός βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των ειδικών. Αν αγοράζουμε σολομό εκτός της περιόδου αλίευσής του, το κατεψυγμένο προϊόν είναι συχνά πιο ποιοτικό από το «φρέσκο» που έχει ταξιδέψει για ημέρες μέχρι να φτάσει στον πάγκο του καταστήματος. Έπιπλέον όπως αναφέρει και ο FDA, παραμένει εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης και ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, τα οποία έχουν συνδεθεί με την καρδιαγγειακή υγεία.

2. Τόνος

Όσοι αγαπάμε το σούσι, το σασίμι ή το poke bowl ίσως εκπλαγούμε μαθαίνοντας ότι η κατάψυξη θεωρείται βασικό βήμα ασφάλειας για τον τόνο που καταναλώνεται ωμός.

Σύμφωνα με το EatingWell τα ψάρια που προορίζονται για ωμή κατανάλωση θα πρέπει να έχουν προηγουμένως καταψυχθεί ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος παρασίτων. Αυτό δεν σημαίνει ότι εξαλείφονται τα βακτήρια, γι’ αυτό και οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στην κατανάλωση ωμών θαλασσινών.

3. Μπακαλιάρος

Ο μπακαλιάρος διαθέτει σφιχτή σάρκα, γεγονός που του επιτρέπει να διατηρεί σε μεγάλο βαθμό την υφή του μετά την απόψυξη. Γι’ αυτό θεωρείται μία από τις καλύτερες επιλογές στην κατάψυξη.

Σύμφωνα με το AllRecipes οι ειδικοί προτείνουν ήπιες μεθόδους μαγειρέματος, όπως ψήσιμο στον φούρνο, ή μαγείρεμα σε σάλτσες, καθώς πρόκειται για σχετικά άπαχο ψάρι που μπορεί εύκολα να στεγνώσει.

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4. Γαρίδες

Όπως επισημαίνει το EatingWell οι γαρίδες τεχνικά δεν είναι ψάρι αλλά θαλασσινό, όμως οι ειδικοί συμφωνούν ότι αξίζει μια θέση στη λίστα. Στην πραγματικότητα, η συντριπτική πλειονότητα των γαρίδων καταψύχεται σχεδόν αμέσως μετά την αλίευσή της, είτε πάνω στο αλιευτικό σκάφος είτε στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Στη συνέχεια, πολλές από αυτές αποψύχονται για να πωληθούν ως «φρέσκες». Αυτό σημαίνει ότι οι κατεψυγμένες γαρίδες που αγοράζουμε απευθείας από την κατάψυξη μπορεί να έχουν διατηρήσει καλύτερα τη γεύση, την υφή και τη φρεσκάδα τους.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι ότι οι κατεψυγμένες γαρίδες μάς επιτρέπουν να τις χρησιμοποιούμε όποτε τις χρειαζόμαστε, χωρίς να ανησυχούμε ότι θα αλλοιωθούν μέσα σε λίγες ημέρες. Παράλληλα σύμφωνα με το Harvard T.H. Chan School of Public Health η διαδικασία της ταχείας κατάψυξης συμβάλλει στη διατήρηση των θρεπτικών συστατικών τους, όπως της πρωτεΐνης, του σεληνίου και της βιταμίνης Β12.

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Πώς να αποψύχουμε σωστά τα ψάρια

Οι ειδικοί του FDA συνιστούν να μεταφέρουμε το κατεψυγμένο ψάρι στο ψυγείο από το προηγούμενο βράδυ. Αν βιαζόμαστε, μπορούμε να το τοποθετήσουμε σε αεροστεγή σακούλα μέσα σε κρύο νερό, αλλάζοντας το νερό κάθε 30 λεπτά.

Αξίζει επίσης να γνωρίζουμε ότι πολλά είδη ψαριών μπορούν να μαγειρευτούν απευθείας από την κατάψυξη, εξοικονομώντας χρόνο χωρίς σημαντική απώλεια ποιότητας.

Με πληροφορίες από FDA, EatingWell, AllRecipes, Harvard T.H. Chan School of Public Health

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