Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η συνταγή προτείνει το μαγείρεμα μπαρμπουνιών με κολοκυθάκια στο φούρνο, χρησιμοποιώντας δεντρολίβανο, σκόρδο, ξύσμα λεμονιού και ελαιόλαδο για την προετοιμασία τους.

Το φαγητό ολοκληρώνεται με μια λεμονάτη σάλτσα από δυόσμο και φρέσκα κρεμμυδάκια, ενώ συνοδεύεται ιδανικά από βραστά χόρτα και ταραμοσαλάτα.

Για το επιδόρπιο προτείνεται η παρασκευή σορμπέ κεράσι με αμαρέτο, το οποίο απαιτεί αναμονή τριών ωρών στην κατάψυξη πριν το σερβίρισμα.

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Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε μπαρμπούνια με κολοκυθάκια στο φούρνο και λεμονάτη σάλτσα.

Θα προσθέσουμε δεντρολίβανο ξερό, σκόρδο σε φετάκια, φρέσκα κρεμμυδάκια και φύλλα δυόσμου ψιλοκομμένα.

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«Μια σαλάτα με βραστά χόρτα, μια αφράτη ταραμοσαλάτα, πιπεριές τουρσί και χαρουποπαξίμαδα συνοδεύουν ιδανικά»

Για επιδόρπιο, σορμπέ κεράσι με αμαρέτο.

Καλή όρεξη.

Μπαρμπούνια με κολοκυθάκια στο φούρνο και λεμονάτη σάλτσα

Μερίδες: 4

Προετοιμασία: 30′

Ψήσιμο: 15′

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Υλικά

1 κιλό μπαρμπούνια μεγάλα, καθαρισμένα

400 γρ. μικρά κολοκυθάκια (κρατάμε τους ανθούς τους χωριστά), καθαρισμένα και κομμένα κατά μήκος στα 4

1 κ.σ. δεντρολίβανο ξερό

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1 σκελίδα σκόρδο, σε φετάκια

1 κ.γ. ξύσμα λεμονιού

40 ml ελαιόλαδο

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για τη σάλτσα

χυμός από 2 μικρά λεμόνια

φύλλα από 5-6 κλωνάρια δυόσμο, ψιλοκομμένα

2 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

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60 ml ελαιόλαδο

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αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Αρχικά αλατίζουμε γενναιόδωρα τα μπαρμπούνια.

Στη συνέχεια, ανακατεύουμε, σε μπολ, όλα τα υλικά για τη σάλτσα.

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Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C.

Σε μπολάκι ανακατεύουμε το σκόρδο με το δεντρολίβανο, το ξύσμα και το ελαιόλαδο.

Απλώνουμε τα κολοκύθια και τα μπαρμπούνια σε μία στρώση σε μέτριο ταψί. Ανάμεσά τους στριμώχνουμε και τους ανθούς. Περιχύνουμε με το μείγμα ελαιολάδου.

Ψήνουμε για 13′-15′, μέχρι να γίνουν τα μπαρμπούνια, αλλά να παραμείνουν ζουμερά.

Ξεφουρνίζουμε, περιχύνουμε το φαγητό με τη σάλτσα και σερβίρουμε.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #246» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.

Σορμπέ κεράσι με αμαρέτο

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Μερίδες: 4-5

Προετοιμασία: 25′

Αναμονή: 3 ώρες

Υλικά

1 κιλό κεράσια γλυκά (καθαρό βάρος, ζυγισμένα χωρίς το κουκούτσι)

120 γρ. (λίγο λιγότερο από 2/3 κούπας) ζάχαρη λευκή. κρυσταλλίκη

200 γρ. (1 κούπα) νερό

2 κ.σ. χυμό λεμονιού

1 σφηνάκι ποτό αμαρέτο

Εκτέλεση

Βράζουμε το νερό με τη ζάχαρη για λίγα λεπτά μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Αποσύρουμε και αφήνουμε να κρυώσει.

Ρίχνουμε το σιρόπι σε πολυκόφτη και προσθέτουμε τα κεράσια, τον χυμό λεμονιού και το αμαρέτο και χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθούν και να μην έχουν μείνει κομμάτια φρούτου.

Μεταφέρουμε το μείγμα σε μεταλλικό μπολ και το καλύπτουμε με μια μεμβράνη που να εφάπτεται στην επιφάνειά του. Κλείνουμε από πάνω με το καπάκι του (ή με αλουμινόχαρτο). Τοποθετούμε στην κατάψυξη.

Μετά από μισή ώρα ανοίγουμε το σκεύος, αφαιρούμε τη μεμβράνη και ανακατεύουμε το μείγμα με μια μεγάλη κουτάλα αρκετά καλά. Ξανακαλύπτουμε με τον ίδιο τρόπο και βάζουμε στην κατάψυξη.

Ξανασκεπάζουμε και αφήνουμε το σορμπέ για τουλάχιστον άλλες 2 ώρες στην κατάψυξη.

Όταν θέλουμε να σερβίρουμε το σορμπέ κεράσι με αμαρέτο, το αφήνουμε 5′-10′ σε θερμοκρασία δωματίου για να μαλακώσει.

Αναδημοσίευση από «Ζάχαρη & Αλεύρι – τεύχος #49» σε συνταγή Παυλίνας Παπαντωνίου.