Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η συνταγή προτείνει την παρασκευή ζυμαρικών τύπου στριφτάρια με φρέσκα φασολάκια, σάλτσα ντομάτας, ξερό κρεμμύδι και ψιλοκομμένο πλατύφυλλο βασιλικό.

Η προετοιμασία των υλικών και το μαγείρεμα διαρκούν συνολικά εξήντα λεπτά για την παρασκευή τεσσάρων μερίδων του πιάτου.

Τα ζυμαρικά και τα φασολάκια βράζονται μαζί πριν αναμειχθούν με τη σάλτσα ντομάτας σε μια κατσαρόλα.

Το τελικό πιάτο σερβίρεται με την προσθήκη φρέσκιας ρικότας ή ανθότυρου, ελαιόλαδου και φρεσκοτριμμένου πιπεριού.

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Μαγειρεύουμε στριφτάρια με φρέσκα φασολάκια και ντομάτα για το πιάτο ημέρας.

Θα προσθέσουμε ξερό κρεμμύδι και φύλλα πλατύφυλλου βασιλικού, ψιλοκομμένα μαζί με φρέσκια ρικότα ή ανθότυρο.

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Καλή όρεξη.

Μερίδες: 4

Προετοιμασία: 20′

Μαγείρεμα: 40′

Υλικά

400 γρ. ζυμαρικά caputi (ή capunti) ή στριφτάρια

1 κοκκινόφλουδο ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

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500 γρ. ντομάτες ώριμες ξεφλουδισμένες, ξεσποριασμένες, ψιλοκομμένες (με το ζουμί τους)

20-25 φύλλα πλατύφυλλου βασιλικού, ψιλοκομμένα

300 γρ. πράσινα φασολάκια, κατά προτίμηση τσαουλιά ή άλλα λεπτά, καθαρισμένα και κομμένα στη μέση

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150 γρ. φρέσκια ρικότα ή ανθότυρο

80 ml ελαιόλαδο

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

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Εκτέλεση

Πρώτα σε μια μέτρια κατσαρόλα ρίχνουμε μαζί το λάδι και το κρεμμύδι και ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά, για περίπου 7′ ή μέχρι το κρεμμύδι να γίνει διάφανο. Προσθέτουμε τη ντομάτα, αλάτι και τον μισό βασιλικό και μαγειρεύουμε για 15′-20′, μέχρι η σάλτσα να δέσει.

Παράλληλα, σε άλλη, μεγάλη κατσαρόλα ρίχνουμε 4 λίτρα νερό και 40 γρ. αλάτι και ζεσταίνουμε σε δυνατή φωτιά. Μόλις το νερό κοχλάσει, ρίχνουμε τα φασολάκια και μαγειρεύουμε για 10′, μετρώντας από τη στιγμή που θα ξαναπάρει βράση το νερό

Μετά το δεκάλεπτο βρασίματος των φασολιών, προσθέτουμε και τα ζυμαρικά και τα βράζουμε όλα μαζί για 1′ λιγότερο από τον χρόνο που λέει η συσκευασία των ζυμαρικών.

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Στραγγίζουμε τα ζυμαρικά και τα φασολάκια (κρατάμε στην άκρη περίπου 1 φλιτζ. τσαγιού από το νερό τους) και τα ρίχνουμε στην κατσαρόλα με τη σάλτσα ντομάτας. Ανακατεύουμε, προσθέτουμε τον υπόλοιπο βασιλικό, αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε για 1′-2′. Αν χρειαστεί, ρίχνουμε και το νερό που κρατήσαμε στην άκρη.

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Τραβάμε από τη φωτιά, ρίχνουμε λίγο επιπλέον ωμό ελαιόλαδο, πιπέρι, ανακατεύουμε και σερβίρουμε αμέσως με μια κουταλιά ρικότα σε κάθε πιάτο.

Tip

«Πώς ξεφλουδίζουμε τις ντομάτες: Με ένα μικρό κοφτερό μαχαίρι, αφαιρούμε τον ομφαλό (το υποπράσινο σημείο στη βάση του κοτσανιού) κάθε ντομάτας και τις χαράζουμε σταυρωτά στη βάση τους. Βουτάμε κάθε ντομάτα σε νερό που κοχλάζει για 15 δευτερόλεπτα και αμέσως μετά τη βουτάμε μέσα σε ένα μπολ με πολύ παγωμένο νερό, στο οποίο ιδανικά έχουμε βάλει και μερικά παγάκια. Έτσι, η φλούδα χαλαρώνει και τη βγάζουμε εύκολα, τραβώντας τη με το χέρι μας. Κόβουμε τις ντομάτες στα 4 και αφαιρούμε με ένα κουταλάκι τα σπόρια. Από κάθε ντομάτα μένουν 4 κομμάτια, τα οποία κόβουμε καταπώς λέει κάθε συνταγή»

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Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #182» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.