Υπάρχει κάτι στους Αθηναίους που δεν αλλάζει ποτέ: η ανάγκη να ξεφύγουν χωρίς να φύγουν μακριά. Ένα δεκάλεπτο από το γραφείο, μισή ώρα από το κέντρο, και ξαφνικά βρίσκεσαι κάπου αλλού. Η Κηφισιά το ξέρει αυτό καλά, εδώ και δεκαετίες λειτουργεί σαν το μικρό ταξίδι που χωράει σε ένα απόγευμα.

Τις μέρες που το κρύο σε κάνει να θέλεις κάτι παραπάνω από τη ρουτίνα, αλλά όχι τόσο πολύ ώστε να οργανώσεις ολόκληρη απόδραση, η απάντηση είναι συχνά η ίδια: βόρεια.Και κάπου εκεί, σε ένα rooftop που βλέπει την Πάρνηθα, υπάρχει το Jasmine Skylounge. Ένας χώρος που σου δίνει τη θέα για να χαλαρώσεις, την κουζίνα για να μείνεις, και τα cocktails για να μη βιαστείς να φύγεις.

Μια κουζίνα που σε κρατάει στο τραπέζι

Αν κάποτε τα rooftop bars ήταν συνώνυμα με finger food, το Jasmine έρχεται να αλλάξει αυτή την εικόνα. Εδώ η κουζίνα δεν είναι συνοδευτική είναι κεντρική. Fusion Mediterranean με έμπνευση που πειραματίζεται, αλλά πάντα με σεβασμό στην πρώτη ύλη. Κι όταν φτάνει το πιάτο στο τραπέζι, βλέπεις αμέσως τη φροντίδα: στο στήσιμο, στα χρώματα, στο άρωμα που σε κάνει να πιάσεις το πιρούνι πριν προλάβεις να βγάλεις φωτογραφία.

Ξεκινάς με κάτι που μοιράζεσαι. Το Prosciutto Lovers φτάνει με λεπτές φέτες prosciutto, buffalo mozzarella, φρέσκια ντομάτα και pesto βασιλικού, υλικά που έχουν νόημα να είναι μαζί. Δίπλα, ένα Shrimp Tartare με λάιμ, κάπαρη και λευκό ταραμά για να ανοίξει η γεύση, ή ένα Beef Carpaccio με τρούφα και παρμεζάνα για όσους θέλουν κάτι πιο intense. Το πρώτο ποτήρι κρασί έχει ήδη αδειάσει, το δεύτερο είναι στο δρόμο, και το τραπέζι αρχίζει να γεμίζει.

Στη μέση, ένα Giaoyrtlou Flatbread με κιμά αρνιού, ελληνικό γιαούρτι και μπαχαρικά που θυμίζουν Ανατολή, το πιάτο που παραγγέλνεις για να μοιραστείς και καταλήγεις να κλέβεις το τελευταίο κομμάτι.

Κι έπειτα έρχονται τα κυρίως. Η Carbonara με guanciale, παρμεζάνα και αυγό φτάνει κρεμώδης χωρίς να είναι βαριά, ακριβώς όπως πρέπει. Η Mushrooms’ Pasta με μαύρη τρούφα γεμίζει το τραπέζι με άρωμα πριν καν την ακουμπήσεις. Για όσους ήρθαν με όρεξη για κρέας, το Beef Tagliata σερβίρεται ζουμερό με fleur de sel, ενώ το B.A. Burger είναι η comfort επιλογή που δεν χρειάζεται δικαιολογία.Η signature cocktail list έχει σχεδιαστεί με την ίδια λογική που διέπει την κουζίνα: ποιοτικά υλικά, συνδυασμοί που δουλεύουν, κι ένα αποτέλεσμα που ταιριάζει με αυτό που τρως. Αν προτιμάς κρασί, η wine list έχει ετικέτες που μπορούν να συνοδεύσουν από το πρώτο sharing μέχρι το τελευταίο κομμάτι tagliata. Και κάπου εκεί, όταν νομίζεις ότι τελείωσες, έρχεται μια σοκολάτα ζεστή με praline ή salted caramel, γιατί στο Jasmine κανείς δεν σε πιέζει να φύγεις, και πάντα υπάρχει χώρος για κάτι ακόμα.

Ένας χώρος που αλλάζει μαζί με τη βραδιά

Αυτό που κάνει το Jasmine διαφορετικό δεν είναι μόνο το πόσο καλά τρως, είναι το πώς ο χώρος μεταμορφώνεται γύρω σου. Έρχεσαι νωρίς το απόγευμα και βρίσκεις μια χαλαρή ατμόσφαιρα με φυσικό φως. Μένεις για ηλιοβασίλεμα και βλέπεις τον ουρανό να παίρνει χρώματα πάνω από την Πάρνηθα. Και όσο η νύχτα προχωράει, τα φωτιστικά χαμηλώνουν, η μουσική ανεβαίνει σιγά σιγά, κι εσύ καταλαβαίνεις γιατί κανείς δεν βιάζεται να σηκωθεί.Για τους κατοίκους των Βορείων Προαστίων, το Jasmine είναι κάτι που έλειπε: ένα μαγαζί που δεν σε αναγκάζει να κατέβεις κέντρο για να ζήσεις premium εμπειρία. Για όσους έρχονται από αλλού, είναι ο λόγος που η Κηφισιά μπαίνει ξανά στο χάρτη για κάτι παραπάνω από καφέ και βόλτα.

Στο Jasmine δεν πας απλά για τη θέα. Πας για να ζήσεις μια βραδιά που ξεκινάει με sharing πιάτα και κρασί, συνεχίζει με γεύσεις που σε κρατάνε στο τραπέζι, και τελειώνει με ένα τελευταίο cocktail ενώ τα φώτα της πόλης αρχίζουν να τρεμοπαίζουν κάτω από το βουνό. Πας για να φύγεις με την αίσθηση ότι αυτές οι ώρες είχαν νόημα και με τη σκέψη πότε θα ξαναέρθεις.

More Info:

Jasmine Skylounge

Λεωφόρος Κηφισίας 232 &, Κασσαβέτη, Κηφισιά 145 62

Τηλέφωνο: 2108015054

Social Media:

Instagram: @jasmine.skylounge

TikTok: @jasminekifisia

Facebook: @jasmine.skylounge

