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Τα αεροδρόμια της Ρώμης ενδέχεται να αναγκαστούν να αναστείλουν προσωρινά την εφαρμογή του νέου ψηφιακού συστήματος ελέγχου συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πολίτες εκτός ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθεί ένα πιθανό «χάος» κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της θερινής τουριστικής περιόδου.

Την προειδοποίηση αυτή διατύπωσε ο επικεφαλής της εταιρείας που διαχειρίζεται τα αεροδρόμια της ιταλικής πρωτεύουσας, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την ικανότητα του συστήματος να ανταποκριθεί στους αυξημένους καλοκαιρινούς όγκους επιβατών.

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Ο Μάρκο Τρονκόνε δήλωσε ότι η δυνατότητα να εξαιρούνται προσωρινά ορισμένοι ταξιδιώτες από το βιομετρικό σύστημα εισόδου-εξόδου (Entry/Exit System – EES) αποτελεί, προς το παρόν, τη μοναδική ρεαλιστική λύση ώστε να αποφευχθούν μεγάλες καθυστερήσεις και σοβαρές δυσλειτουργίες στις μετακινήσεις. Αντίστοιχες ανησυχίες έχουν εκφράσει και άλλοι αξιωματούχοι ευρωπαϊκών αεροδρομίων.

Rome airports threaten to suspend new EU passport system to avoid summer ‘disaster’ https://t.co/jCYnAdvvKB June 25, 2026

Σύμφωνα με το νέο σύστημα, οι πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν κατά την πρώτη είσοδό τους στην ΕΕ να καταχωρούν βιομετρικά στοιχεία, συγκεκριμένα δακτυλικά αποτυπώματα και εικόνα προσώπου. Το μέτρο σχεδιάστηκε με στόχο την ενίσχυση του ελέγχου των ευρωπαϊκών συνόρων.

Το σύστημα παρουσιάστηκε αρχικά τον περασμένο Οκτώβριο και τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή στα μέσα Απριλίου, έπειτα από διαδοχικές καθυστερήσεις. Ωστόσο, τεχνικά προβλήματα και δυσλειτουργίες έχουν ήδη οδηγήσει σε μεγάλες ουρές αναμονής ακόμη και πριν από την έναρξη της περιόδου αιχμής, με αποτέλεσμα ορισμένοι επιβάτες να χάσουν τις πτήσεις τους.

«Ανησυχούμε πολύ για το καλοκαίρι», δήλωσε ο Τρονκόνε στους Financial Times. Ο ίδιος είναι διευθύνων σύμβουλος της Aeroporti di Roma, της εταιρείας που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο και το μικρότερο αεροδρόμιο Τσιαμπίνο.

Ερωτηθείς να αξιολογήσει το επίπεδο ανησυχίας του σε κλίμακα από το 1 έως το 10, απάντησε ότι βρίσκεται πλέον στο «οκτώ ή εννέα». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η διαδικασία αποδεικνύεται ασύμβατη με τον όγκο επιβατών που αναμένεται να αντιμετωπίσουμε. Η μόνη λύση είναι να ανοίξουμε τη βαλβίδα εκτόνωσης. Δεν υπάρχει τρόπος να ολοκληρώσουμε το 100% των καταχωρίσεων».

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Επιπλέον, ακόμη και επιβάτες που έχουν ήδη ολοκληρώσει στο παρελθόν τη διαδικασία καταχώρισης στο EES και θεωρητικά θα έπρεπε να παρακάμπτουν τις ουρές, συχνά καλούνται να επαναλάβουν εκ νέου τους ελέγχους.

Ο Στέφαν Σούλτε, πρόεδρος της ACI Europe -του ευρωπαϊκού φορέα εκπροσώπησης των αεροδρομίων- δήλωσε στο BBC νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι την απόφαση για πιθανή αναστολή του συστήματος δεν μπορούν να τη λάβουν τα αεροδρόμια, αλλά οι ίδιες οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών.

Ο ίδιος κάλεσε τους πολιτικούς να «σταματήσουν να προσποιούνται ότι το EES λειτουργεί κανονικά. Δεν λειτουργεί». Στις αρχές Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε στην «ενσωματωμένη ευελιξία» του συστήματος EES, η οποία επιτρέπει την προσωρινή απενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

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Την ίδια στιγμή, η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (Iata) προειδοποίησε ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι χρόνοι αναμονής σε ορισμένα αεροδρόμια ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τις έξι ώρες. Σύμφωνα με την ίδια, σε περιόδους αυξημένης κίνησης έχουν ήδη καταγραφεί καθυστερήσεις έως και τρεισήμισι ωρών.

Με πληροφορίες από The Guardian

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