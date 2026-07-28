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Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην παραλία Seabright της Σάντα Κρουζ στην Καλιφόρνια, όταν ένα μικρό αγόρι παρασύρθηκε από τα ισχυρά κύματα και κινδύνευσε να πνιγεί. Χάρη στην άμεση επέμβαση ενός μόλις 16 ετών ναυαγοσώστη, το παιδί διασώθηκε σώο.

Το περιστατικό καταγράφηκε από λουόμενο, με το βίντεο να δείχνει τον νεαρό ναυαγοσώστη να βουτά χωρίς δισταγμό στη φουρτουνιασμένη θάλασσα, αψηφώντας τις δύσκολες συνθήκες προκειμένου να φτάσει στο παιδί.

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«Τα κύματα αιφνιδίασαν αρκετούς. Δυστυχώς το αγόρι αυτό παρασύρθηκε μέσα σε λίγα λεπτά», δήλωσε ο Σκοτ Βάντερ Ντούσεν, ο οποίος κατέγραψε τη δραματική επιχείρηση διάσωσης.

Στην προσπάθεια συμμετείχαν και άλλοι λουόμενοι, καθώς και ένας δεύτερος ναυαγοσώστης, οι οποίοι μπήκαν στη θάλασσα για να βοηθήσουν. Με συντονισμένες κινήσεις κατάφεραν να απομακρύνουν με ασφάλεια το περίπου 10 ετών αγόρι από τα ορμητικά νερά και να το μεταφέρουν στην ακτή.

One of the most incredible lifeguard rescues you will ever see. pic.twitter.com/Uo9Y7uUTRS — Breaking911 (@Breaking911) July 27, 2026

Το βίντεο της διάσωσης αναδημοσίευσε ο Eric Trump, ο οποίος εξήρε δημόσια τον 16χρονο, γράφοντας: «Αποδώστε σε αυτόν τον 16χρονο ναυαγοσώστη την ύψιστη πολιτική τιμή. Αυτός είναι πραγματικά ο καλύτερος της Αμερικής! Μπράβο!».

Σύμφωνα με τη New York Post, οι ναυαγοσώστες της περιοχής της Σάντα Κρουζ περνούν από ιδιαίτερα απαιτητική εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον 56 ώρες βασικής εκπαίδευσης ναυαγοσώστη, 24 ώρες ιατρικής πιστοποίησης και περισσότερες από 80 ώρες εξειδίκευσης στη θαλάσσια ασφάλεια.

«Χαίρομαι που τελείωσε έτσι. Είμαι βέβαιος ότι αν οι ναυαγοσώστες δεν ήταν εκεί, το παιδί δεν θα είχε επιστρέψει στο σπίτι του εκείνο το βράδυ», ανέφερε ο Βάντερ Ντούσεν, υπογραμμίζοντας την καθοριστική συμβολή των διασωστών στην επιτυχή έκβαση της επιχείρησης.