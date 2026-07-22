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Μία ιδιαίτερα αγωνιώδης στιγμή καταγράφηκε στα ανοιχτά της Νότιας Καλιφόρνιας, όταν ένας νεαρός λευκός καρχαρίας πλησίασε μια ομάδα εφήβων που κολυμπούσαν ανυποψίαστοι. Το περιστατικό απαθανατίστηκε τυχαία από τον Carlos Gauna, γνωστό ως The Malibu Artist, έναν από τους πιο γνωστούς χειριστές drone παγκοσμίως, με το βίντεο να γίνεται μέσα σε λίγες ώρες viral.

Στο υλικό διακρίνεται ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας, μήκους περίπου τριών μέτρων, να κινείται αργά προς τους νεαρούς κολυμβητές που απολαμβάνουν το μπάνιο τους στα ρηχά νερά. Τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται την παρουσία του, ενώ το θαλάσσιο αρπακτικό φαίνεται να τα προσεγγίζει από περιέργεια, φτάνοντας σε πολύ κοντινή απόσταση.

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A 10-foot great white shark was captured on drone footage swimming alarmingly close to a group of children along the Southern California coastline. pic.twitter.com/lWljFHJrT8 — Breaking911 (@Breaking911) July 21, 2026

«Δεν αγχώνομαι συχνά, αλλά αυτή ήταν μία από τις σπάνιες περιπτώσεις που ανησύχησα πραγματικά», δήλωσε ο Gauna σε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο, περιγράφοντας όσα παρακολουθούσε μέσω του drone του. «Οι νεαροί κολυμβητές δεν είχαν ιδέα. Εγώ βρισκόμουν πάνω από χιλιόμετρο μακριά».

Τελικά, ο καρχαρίας, αφού παρέμεινε για λίγα δευτερόλεπτα κοντά στην παρέα των εφήβων, άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε προς βαθύτερα νερά, χωρίς να σημειωθεί κάποιο απρόοπτο.