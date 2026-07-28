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Μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή και αποκαλυπτική εμφάνιση πραγματοποίησε η Kim Kardashian το βράδυ του Σαββάτου στο Λος Άντζελες, με αφορμή τα εγκαίνια της νέας επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Η 45χρονη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας βρέθηκε σε εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου ενεργειακού ποτού της με την ονομασία «Update», επιλέγοντας μια εμφάνιση που τράβηξε τα βλέμματα των φωτογράφων και των καλεσμένων.

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Kim Kardashian e Ludovic de Saint Sernin chegando ao evento de abertura da loja pop-up da Update em Los Angeles, Califórnia. (25/07) pic.twitter.com/Mzuk1odjne — Access Kardashian (@accesskardash) July 26, 2026

Για την περίσταση φόρεσε ένα μαύρο κορμάκι με βαθύ ντεκολτέ, το οποίο συνδύασε με ένα διάφανο φόρεμα με λεπτές τιράντες, δημιουργία του σχεδιαστή Ludovic de Saint Sernin. Το σύνολο αναδείκνυε τη χαρακτηριστική αισθητική που ακολουθεί συχνά στις δημόσιες εμφανίσεις της.

Kim Kardashian durante o evento privado da UPDATE em Los Angeles — 25 de Julho pic.twitter.com/tpsKf2WFT1 — Portal Kardashian (@portalkardashbr) July 26, 2026

Η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε με ένα μαύρο δερμάτινο παλτό και μαύρες γόβες, ενώ επέλεξε διακριτικά αξεσουάρ και μακιγιάζ σε φυσικούς τόνους, αφήνοντας το εντυπωσιακό σύνολο να πρωταγωνιστήσει στη βραδιά.