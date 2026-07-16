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Η τηλεπερσόνα αποχαιρέτησε τη μητέρα της με ένα συγκινητικό μήνυμα, χαρακτηρίζοντάς την ως την καρδιά της οικογένειάς τους.

Η ίδια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τις αξίες που διδάχθηκε, τονίζοντας πως η παρουσία της θα παραμείνει ζωντανή μέσα από τις αναμνήσεις και τις παραδόσεις.

Η Κρις Τζένερ σημείωσε πως η μητέρα της διαμόρφωσε τον χαρακτήρα της και την καθόρισε ως άνθρωπο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της.

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Πένθος για την Κρις Τζένερ, καθώς η μητέρα της, Μέρι Τζο Σάνον, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η 70χρονη τηλεπερσόνα μοιράστηκε την είδηση με τους διαδικτυακούς της φίλους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς τη με ένα συγκινητικό μήνυμα γεμάτο τρυφερά λόγια για τη μητέρα της.

Στην ανάρτησή της, η Τζένερ χαρακτήρισε τη μητέρα της ως την «καρδιά της οικογένειας», επισημαίνοντας ότι κοντά της διδάχθηκε τη σημασία της αγάπης, της καλοσύνης, της πίστης και της οικογενειακής ενότητας. Η ίδια εξέφρασε την παρηγοριά που νιώθει, γνωρίζοντας ότι η παρουσία της μητέρας της θα συνεχίσει να είναι αισθητή μέσα από τα παιδιά, τα εγγόνια, τις παραδόσεις και τις όμορφες αναμνήσεις που άφησε πίσω της.

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«Σήμερα αποχαιρετήσαμε την πανέμορφη μαμά μου. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν όσα σήμαινε για εμένα ή τη συντριβή που νιώθω επειδή πρέπει να της πω αντίο», έγραψε αρχικά στο Instagram, γνωστοποιώντας τον θάνατο της μητέρας της.

Στη συνέχεια, στάθηκε σε όσα της δίδαξε: «Η μητέρα μου ήταν η καρδιά της οικογένειάς μας. Μου έμαθε όλα όσα έχουν πραγματικά σημασία: να αγαπάς με όλη σου τη δύναμη την οικογένειά σου, να είσαι καλός, να στέκεσαι δίπλα στους ανθρώπους που αγαπάς και να μη θεωρείς ποτέ δεδομένη ούτε μία στιγμή μαζί τους. Μας έμαθε ότι η οικογένεια είναι τα πάντα. Μας έδειξε πώς να αγαπάμε χωρίς όρους και πώς να βρίσκουμε χαρά στις μικρές στιγμές. Μου έδειξε πώς να αντιμετωπίζω τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και πίστη».

Η Κρις Τζένερ ευχαρίστησε επίσης τη μητέρα της για τις θυσίες που έκανε για χάρη της: «Μαμά, σε ευχαριστώ για κάθε θυσία που έκανες, για κάθε σοφή συμβουλή που μοιράστηκες μαζί μας και για κάθε στιγμή κατά την οποία μας αγάπησες τόσο ολοκληρωτικά. Θα μου λείψουν οι καθημερινές μας συζητήσεις, το χαμόγελό σου, το γέλιο σου. Οι καρδιές μας έχουν ραγίσει, όμως βρίσκουμε παρηγοριά στη σκέψη ότι μια αγάπη σαν τη δική σου δεν μας εγκαταλείπει ποτέ πραγματικά. Η αγάπη σου θα συνεχίσει να ζει μέσα στην οικογένειά μας, στις παραδόσεις μας, σε κάθε στιγμή που περνάμε μαζί και σε κάθε ζωή που άγγιξες».

Στα πρόσωπα των οικείων της θα βλέπει ακόμη πτυχές της μητέρας της. «Όταν κοιτάζω τα παιδιά και τα εγγόνια μου, θα βλέπω για πάντα κομμάτια σου μέσα σε όλους μας. Δεν υπάρχει πλευρά του εαυτού μου που να μην έχει διαμορφωθεί από εσένα. Και αν έχω κάνει κάτι σωστό σε αυτόν τον κόσμο, είναι επειδή πέρασα τη ζωή μου προσπαθώντας να ζω με τρόπο που θα σε έκανε περήφανη», πρόσθεσε.

Κλείνοντας την αποχαιρετιστήρια ανάρτησή της, η τηλεπερσόνα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της που υπήρξε μητέρα της: «Κάθε ανάμνηση, κάθε στιγμή, κάθε ευλογία υπήρξε χάρη σε εσένα και θα ευχαριστώ για πάντα τον Θεό, κάθε μέρα, που σε έκανε μαμά μου. Η καρδιά μου έχει γίνει χίλια κομμάτια. Σε ευχαριστώ που μου χάρισες τα πιο όμορφα παιδικά χρόνια και, Θεέ μου, τι όμορφη και ευλογημένη ζωή ήταν αυτή. Θα σε αγαπώ για πάντα, μαμά. Σε ευχαριστώ που μας έδωσες τα πάντα».