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Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον φαίνεται πως δεν κρύβουν πλέον τον έρωτά τους, καθώς ο φωτογραφικός φακός τούς απαθανάτισε σε τρυφερές στιγμές πάνω σε πολυτελές γιοτ στο Μονακό.

Η διάσημη τηλεπερσόνα και ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 βρέθηκαν στη Γαλλική Ριβιέρα με αφορμή το Grand Prix του Μονακό, όπου ο Χάμιλτον πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, κατακτώντας τη δεύτερη θέση.

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Οι δυο τους καταγράφηκαν να απολαμβάνουν χαλαρές στιγμές στη θάλασσα, με την Καρντάσιαν να αγκαλιάζει τον σύντροφό της και τον Βρετανό οδηγό να την κρατά από τη μέση. Λίγο αργότερα αντάλλαξαν τρυφερά φιλιά, επιβεβαιώνοντας τα δημοσιεύματα που τους θέλουν ζευγάρι.

Kim Kardashian and Lewis Hamilton sneak in a makeout session during Monaco Grand Prix https://t.co/vQZINM1npP pic.twitter.com/Mp9xk3BIwI June 9, 2026

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η 45χρονη επιχειρηματίας και τηλεοπτική σταρ βρισκόταν στο πλευρό του Χάμιλτον καθ’ όλη τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου, στηρίζοντάς τον στις υποχρεώσεις του στο πριγκιπάτο.

Λίγες ημέρες μετά τον αγώνα, ο Χάμιλτον τροφοδότησε περαιτέρω τις φήμες γύρω από τη σχέση τους, δημοσιεύοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία της Καρντάσιαν να κρατά στα χέρια της το χαρακτηριστικό αγωνιστικό του κράνος.

Οι κοινές τους εμφανίσεις και οι δημόσιες εκδηλώσεις τρυφερότητας έχουν ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και στους θαυμαστές τους, οι οποίοι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από το νέο, λαμπερό ζευγάρι της διεθνούς showbiz.