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Η Κιμ Καρντάσιαν φαίνεται να κάνει τα πρώτα της βήματα στον κόσμο της Formula 1, καθώς η σχέση της με τον Λούις Χάμιλτον φέρεται να έγινε πιο δημόσια στο Grand Prix του Μονακό. Η τηλεπερσόνα βρέθηκε στο paddock μαζί με την αδελφή της, Κλόε, καθ’ όλη τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου, με τον Βρετανό οδηγό να δείχνει ανοιχτά τη στήριξη και την παρουσία της στη ζωή του.

Παρά το λαμπερό σκηνικό του Μονακό, η Καρντάσιαν έδειξε να δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες της Formula 1. Ένα από τα στιγμιότυπα που συζητήθηκαν ήταν όταν ο Χάμιλτον μετά τη δεύτερη θέση που κατέκτησε τη βρέχει με σαμπάνια στους πανηγυρισμούς, ενώ οι συνεργάτες της έσπευσαν να την προστατεύσουν.

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Αίσθηση προκάλεσε και ένα άλλο περιστατικό πριν από την απονομή, όταν η Κιμ χρησιμοποίησε μια πετσέτα που προοριζόταν για τον νεαρό οδηγό Κίμι Αντονέλι μετά τον αγώνα. Το περιστατικό έγινε viral και αποτέλεσε αφορμή για χιουμοριστική αντίδραση από τη Μερσέντες και τον ίδιο τον Αντονέλι, μέσα από ένα σατιρικό βίντεο που σχολίαζε με έμμεσο τρόπο την εξαφάνιση της πετσέτας.

Kim Kardashian taking the towel meant for Kimi Antonelli after the race in Monaco and wiping her head with it pic.twitter.com/WLB12AiXZA June 8, 2026

Το βίντεο διασκέδασε ιδιαίτερα τους φίλους της Formula 1, οι οποίοι αντιμετώπισαν το συμβάν με χιούμορ στα social media, μετατρέποντας την ιστορία σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα του τριημέρου στο Μονακό.