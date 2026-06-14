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Στα 12 της χρόνια, η Νορθ Γουέστ, κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ, πραγματοποίησε το μεγάλο της ντεμπούτο στη σκηνή του μουσικού φεστιβάλ «Summer Smash 2026» στις ΗΠΑ, ερμηνεύοντας δικά της τραγούδια μπροστά σε χιλιάδες θεατές.

Η εμφάνισή της δεν πέρασε απαρατήρητη, με τους διάσημους γονείς της να μοιράζονται τη συγκίνησή τους και να εκφράζουν δημόσια την υποστήριξή τους. Στα βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media, η Νορθ εμφανίζεται ιδιαίτερα άνετη πάνω στη σκηνή, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

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Για την εμφάνισή της, η 12χρονη επέλεξε μια μακριά μπλε περούκα, συνδυάζοντάς τη με μαύρο τοπ και φούστα του οίκου Balenciaga, μαύρες μπότες τύπου sneakers και μεγάλα μαύρα γυαλιά ηλίου.

Η υποστήριξη των γονέων της

Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε φωτογραφία από τα παρασκήνια, στην οποία διακρίνεται μία κάρτα από την εκδήλωση με το όνομα και την εικόνα της κόρης της. Από την πλευρά του, ο Κάνιε Γουέστ κοινοποίησε βίντεο από την ερμηνεία του τραγουδιού «TALKING», το οποίο είχαν παρουσιάσει μαζί το 2024 και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Vultures 1».

Στιγμιότυπα από την εμφάνιση μοιράστηκε επίσης η στιλίστρια της Κιμ Καρντάσιαν, Ντάνι Λέβι, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τα παρασκήνια αλλά και βίντεο από τη σκηνή. Τη στήριξή τους στη Νορθ εξέφρασαν μέσω των social media και άλλα μέλη της οικογένειας Καρντάσιαν, μεταξύ των οποίων ο Ρομπ Καρντάσιαν, η Κλόε Καρντάσιαν και η Κρις Τζένερ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η εμφάνισή της προκαλεί συζητήσεις. Η Νορθ είχε εμφανιστεί ξανά με piercing στο χέρι τον Σεπτέμβριο του 2025, γεγονός που είχε πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις στα social media, με αρκετούς χρήστες να ασκούν κριτική στην Κιμ Καρντάσιαν για τις επιλογές που επιτρέπει στην ανήλικη κόρη της.

Μετά τον δημόσιο διάλογο που είχε ανοίξει, η Κιμ Καρντάσιαν είχε τοποθετηθεί ανοιχτά στο podcast Call Her Daddy, υπερασπιζόμενη την ανάγκη της κόρης της να εκφράζεται μέσα από το στυλ της. «Έχει πραγματικά πολύ ξεχωριστό στυλ. Μου γνωρίζει τόσα πολλά brands, αγαπά αυτό που αγαπά, και είναι όμορφο να βλέπεις κάποιον τόσο δημιουργικό και τόσο συνειδητοποιημένο για τον εαυτό του», είχε δηλώσει.

North West’s first-ever festival performance and she killed it 🤘



📍 Lyrical Lemonade Summer Smash pic.twitter.com/uWE3x3OqCJ — Modern Notoriety (@ModernNotoriety) June 13, 2026

Παράλληλα, η τηλεπερσόνα είχε παραδεχτεί ότι η γονεϊκότητα περιλαμβάνει και λάθη, ειδικά όταν αυτά εκτίθενται δημόσια. «Λες “εντάξει, αυτό δεν θα το ξαναφορέσουμε”. Δυστυχώς, κάναμε αυτό το λάθος μπροστά σε όλο τον κόσμο», ανέφερε, συμπληρώνοντας πως «ως μαμά, μαθαίνεις κι εσύ στην πορεία».