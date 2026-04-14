Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές είναι «πολύ αποφασισμένος» να απαγορεύσει τη συναυλία Κάνιε Γουέστ, που είναι προγραμματισμένη για τις 11 Ιουνίου στη Μασσαλία, λόγω των αντισημιτικών δηλώσεων του Αμερικανού ράπερ, δήλωσαν σήμερα πηγές στο κοντινό περιβάλλον του υπουργού.

Ο υπουργός εξετάζει «όλες τις επιλογές» για να απαγορεύσει τη μοναδική συναυλία του ράπερ στη Γαλλία, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο οι πηγές, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της εφημερίδας Libération.

Advertisement

Advertisement

Στις 7 Απριλίου, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι απαγόρευσε την είσοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο στον Γουέστ, ο οποίος αναμενόταν να είναι πρώτο όνομα στο μουσικό φεστιβάλ Wireless στο Λονδίνο τον Ιούλιο, λόγω των αντισημιτικών δηλώσεων του τα τελευταία χρόνια. Μετά την απόφαση αυτή, οι διοργανωτές του φεστιβάλ, ανακοίνωσαν την ακύρωση της συμμετοχής του.

Η ολλανδική κυβέρνηση από την πλευρά της έχει τονίσει ότι δεν θα απαγορεύσει τις συναυλίες του που έχουν προγραμματιστεί για τις αρχές Ιουνίου.

Σύμφωνα με το περιβάλλον του Γάλλου υπουργού Εσωτερικών, ο Νουνιές συζήτησε για την απαγόρευση των συναυλιών με τον περιφερειάρχη και τον δήμαρχο της Μασσαλίας κατά την επίσκεψή του στην πόλη την περασμένη εβδομάδα.

Στις αρχές Μαρτίου, ο αριστερός δήμαρχος της γαλλικής, Μπενουά Παγιάν, έχει δηλώσει την πρόθεσή του να αντιταχθεί στην εμφάνιση του ράπερ στην πόλη του.

«Αρνούμαι να αφήσω τη Μασσαλία να γίνει βιτρίνα για όσους προωθούν το μίσος και τον ξεδιάντροπο ναζισμό. Ο Κάνιε Γουέστ δεν είναι ευπρόσδεκτος στο Βελοντρόμ (το στάδιο όπου θα γινόταν η συναυλία), τον ναό της συνύπαρξης και όλων των Μασσαλιωτών», ανέφερε.

Αντίθετα, η Ολλανδία δεν έχει σχεδιάσει να απαγορεύσει τις συναυλίες του ράπερ στις 6 και 8 Ιουνίου, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται να υπάρχει ένας ενδεχόμενος κίνδυνος για τη δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια για να απαγορευτεί η είσοδος οποιουδήποτε στη χώρα, σύμφωνα με τον υπουργό Ασύλου και Μετανάστευσης Μπαρτ βαν ντεν Μπρινκ.

Advertisement

Ο Γουέστ, πλέον γνωστός ως Ye, έχει επικριθεί στο παρελθόν για αντισημιτικά σχόλια και για εγκώμια του ναζισμού, τα οποία έχουν οδηγήσει σε αποκλεισμό των λογαριασμών του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών του στο X.

Ο Ye έχει κάνει συναυλίες στις ΗΠΑ και την Πόλη του Μεξικού φέτος, αλλά του απαγορεύτηκε η είσοδος στην Αυστραλία τον περασμένο Ιούλιο, αφού κυκλοφόρησε το “Heil Hitler”, ένα τραγούδι θαυμασμού του ναζισμού. Διαφήμισε επίσης ένα μπλουζάκι με σβάστικα προς πώληση στην ιστοσελίδα του.

Ο 48χρονος ράπερ έχει χάσει πολλούς θαυμαστές και πολλά εμπορικά συμβόλαια τα τελευταία χρόνια λόγω αυτών των αντισημιτικών και ρατσιστικών του τοποθετήσεων.

Advertisement

Τον Ιανουάριο, δημοσίευσε μια ολοσέλιδη καταχώρηση στην Wall Street Journal ζητώντας συγγνώμη, αποδίδοντας τη συμπεριφορά του σε μια αδιάγνωστη εγκεφαλική βλάβη και μια μη θεραπευμένη διπολική διαταραχή. Ζήτησε επίσης συγγνώμη για προηγούμενες εκφράσεις θαυμασμού για τον Αδόλφο Χίτλερ και τη χρήση εικόνων με σβάστικα.