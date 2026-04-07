Η βρετανική κυβέρνηση μπλόκαρε το ταξίδι του Κάνιε Γουέστ στο Ηνωμένο Βασίλειο, εν μέσω έντονων αντιδράσεων που έχουν προκληθεί για την προγραμματισμένη συμμετοχή του στο Wireless Festival στο Λονδίνο το ερχόμενο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με το BBC, το υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε ότι ο καλλιτέχνης υπέβαλε αίτηση για Ηλεκτρονική Άδεια Ταξιδιού (ETA), η οποία όμως απορρίφθηκε. Όπως διευκρινίστηκε, η απόφαση βασίστηκε στην εκτίμηση ότι η παρουσία του δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Ο ράπερ, γνωστός πλέον και ως Ye, βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο επικρίσεων λόγω δηλώσεων που έχουν χαρακτηριστεί αντισημιτικές, ρατσιστικές και φιλοναζιστικές, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις διεθνώς.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο ίδιος δήλωσε πρόσφατα πως είναι πρόθυμος να συναντηθεί με μέλη της εβραϊκής κοινότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε μια προσπάθεια να ανοίξει διάλογο.

Όπως ανέφερε, παρακολουθεί τις αντιδράσεις γύρω από τη συμμετοχή του στο φεστιβάλ και αναγνώρισε ότι «τα λόγια δεν αρκούν», τονίζοντας πως επιθυμεί να αποδείξει στην πράξη ότι έχει αλλάξει. «Αν είστε ανοιχτοί, είμαι εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Να σημειώσουμε ότι μετά μπλοκάρισμα του Γουέστ ακυρώθηκε όλο το φεστιβάλ.