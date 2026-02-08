Στα social media στράφηκαν ξανά τα βλέμματα με πρωταγωνίστρια τη Νορθ Γουέστ, η οποία μοιράστηκε με τους ακόλουθούς της το νέο της look, αποκαλύπτοντας τα piercings που έκανε στα χέρια της. Η 12χρονη κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ δείχνει να πειραματίζεται ολοένα και περισσότερο με την εικόνα και το προσωπικό της στυλ.

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Νορθ ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών, στις οποίες ποζάρει με μπλε μαλλιά, μακριά μαύρα νύχια και ασημί piercings στα χέρια ένα στοιχείο που ξεχώρισε αμέσως.

Advertisement

Advertisement

Στο πρώτο στιγμιότυπο, η ανήλικη καλύπτει τα μάτια της με τα χέρια της, φέρνοντας στο επίκεντρο τα piercings, ενώ στο δεύτερο κρύβει το στόμα της με το ένα χέρι, διατηρώντας το ίδιο edgy ύφος. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε μιλώντας και για το νέο της τραγούδι:

«Piercing στο χέρι μου, μόλις κυκλοφόρησε».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η εμφάνισή της προκαλεί συζητήσεις. Η Νορθ είχε εμφανιστεί ξανά με piercing στο χέρι τον Σεπτέμβριο του 2025, γεγονός που είχε πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις στα social media, με αρκετούς χρήστες να ασκούν κριτική στην Κιμ Καρντάσιαν για τις επιλογές που επιτρέπει στην ανήλικη κόρη της.

Μετά τον δημόσιο διάλογο που είχε ανοίξει, η Κιμ Καρντάσιαν είχε τοποθετηθεί ανοιχτά στο podcast Call Her Daddy, υπερασπιζόμενη την ανάγκη της κόρης της να εκφράζεται μέσα από το στυλ της. «Έχει πραγματικά πολύ ξεχωριστό στυλ. Μου γνωρίζει τόσα πολλά brands, αγαπά αυτό που αγαπά, και είναι όμορφο να βλέπεις κάποιον τόσο δημιουργικό και τόσο συνειδητοποιημένο για τον εαυτό του», είχε δηλώσει.

Παράλληλα, η τηλεπερσόνα είχε παραδεχτεί ότι η γονεϊκότητα περιλαμβάνει και λάθη, ειδικά όταν αυτά εκτίθενται δημόσια. «Λες “εντάξει, αυτό δεν θα το ξαναφορέσουμε”. Δυστυχώς, κάναμε αυτό το λάθος μπροστά σε όλο τον κόσμο», ανέφερε, συμπληρώνοντας πως «ως μαμά, μαθαίνεις κι εσύ στην πορεία».