Στο teaser που δημοσίευσε στο Instagram η Μπιάνκα Σενσόρι για το νέο single του Κάνιε Γουέστ, «Gemini Season», ανήμερα των γενεθλίων του στις 8 Ιουνίου, η 31χρονη εμφανίζεται σε ένα αλλόκοτο σκηνικό που παραπέμπει σε ορεινή περιοχή.
Φορώντας ένα λευκό κορμάκι, κάθεται μπροστά από μια αγελάδα και την αρμέγει, ενώ αργότερα στο πλάνο εμφανίζεται και ο διάσημος ράπερ. Ο Γουέστ συμμετέχει στη σκηνή προσφέροντάς της να πιει από το φρέσκο γάλα που μόλις είχε συλλεχθεί. Το ιδιαίτερο αυτό στιγμιότυπο περιλαμβάνεται στο νέο του βιντεοκλίπ.