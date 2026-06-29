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Με φόντο τη χλιδή των Βερσαλλιών και ένα πάρτι που φέρεται να κόστισε περίπου 400.000 δολάρια, ο Κάνιε Γουέστ γιόρτασε τα γενέθλιά του μαζί με την Μπιάνκα Σενσόρι, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την προτίμησή τους στις εντυπωσιακές και εκκεντρικές εμφανίσεις.

Πηγή: Instagram

Πηγή: Instagram

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Daily Mail και Page Six, το ζευγάρι επέλεξε αρχικά το Παλάτι των Βερσαλλιών και στη συνέχεια το πολυτελές ξενοδοχείο Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle για τον εορτασμό των 49ων γενεθλίων του διάσημου ράπερ. Όπως αναφέρεται, το κόστος της βραδιάς άγγιξε τις 400.000 δολάρια, προκειμένου να προσφερθεί μια πολυτελής εμπειρία στους περίπου 20 καλεσμένους.

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Ο Κάνιε Γουέστ μοιράστηκε φωτογραφίες από τη βραδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη Daily Mail να σχολιάζει ότι οι ενδυματολογικές επιλογές του ζευγαριού έρχονταν σε έντονη αντίθεση με την ιστορική και κομψή ατμόσφαιρα των Βερσαλλιών.

Ο ίδιος εμφανίστηκε ντυμένος εξ ολοκλήρου στα μαύρα, με μάσκα που κάλυπτε το πρόσωπό του, ενώ η Μπιάνκα Σενσόρι φόρεσε σατέν κορμάκι με κορσέ, ασορτί φούστα και εντυπωσιακό φτερωτό headpiece. Στο ίδιο ύφος κινήθηκαν και οι προσκεκλημένοι, αρκετοί από τους οποίους επέλεξαν μάσκες ζώων αντί για τις κλασικές αποκριάτικες μάσκες.

(Με πληροφορίες από DailyMail)