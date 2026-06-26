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Η Πόπη Μαλλιωτάκη συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μύκονο, μοιραζόμενη στιγμιότυπα από την παραμονή της στο νησί με τους διαδικτυακούς της ακολούθους.

Η τραγουδίστρια πόζαρε σε διάφορα χαρακτηριστικά σημεία της Μυκόνου, επιλέγοντας να φωτογραφηθεί πάνω σε σκάφος, μπροστά από έναν ανεμόμυλο, αλλά και δίπλα σε έναν γάιδαρο, σε μία από τις εικόνες που ξεχώρισαν.

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Για την εμφάνισή της επέλεξε ένα λεοπάρ μπικίνι, το οποίο συνδύασε με μαύρο παρεό. Το look της ολοκλήρωσε με μαύρα γυαλιά ηλίου, καπέλο διακοσμημένο με χάντρες και κοσμήματα.

Τις φωτογραφίες ανάρτησε στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς τες με τη λεζάντα: «Όταν λάμπεις, ενοχλείς, αλλά ποιος νοιάζεται;».