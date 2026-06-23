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Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ γιόρτασε ένα ξεχωριστό οικογενειακό ορόσημο, καθώς οι δίδυμες κόρες της, Marion Loretta Elwell Broderick και Tabitha Hodge Broderick, συμπλήρωσαν τα 17 τους χρόνια.

Με αφορμή τα γενέθλιά τους, η ηθοποιός μοιράστηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου σπάνιες φωτογραφίες των δύο κοριτσιών στον λογαριασμό της στα social media, συνοδεύοντάς τες με ένα συγκινητικό μήνυμα για τις κόρες της και την πορεία τους από την παιδική ηλικία έως την εφηβεία.

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«22 Ιουνίου 2009», έγραψε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στη λεζάντα της ανάρτησής της. «Σήμερα γίνεστε 17 ετών. Και είστε σοφές. Και καλές. Και χαρούμενες. Και βρίσκετε όμορφα τον δικό σας δρόμο. Και αστείες. Και αφοσιωμένες φίλες. Και αγαπημένες κόρες».

Η ηθοποιός ολοκλήρωσε το μήνυμά της γράφοντας: «Χρόνια πολλά, αγαπημένες μου Loretta και Tabitha. Με θαυμασμό και με κάθε σταγόνα της αγάπης μου. XXX, Mama».

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο σύζυγός της, Matthew Broderick, έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά: τις δίδυμες Loretta και Tabitha, καθώς και τον γιο τους, James Wilkie. Παρότι το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατά τα παιδιά του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η ηθοποιός κατά καιρούς μοιράζεται μικρές στιγμές από την οικογενειακή τους ζωή.

Πρόσφατα, κατά την εμφάνισή της στην εκπομπή Jenna and Friends τον Απρίλιο του 2025, η πρωταγωνίστρια του And Just Like That… μίλησε με θερμά λόγια για την εμπειρία της ως μητέρα δύο έφηβων διδύμων.

«Νομίζω ότι υπάρχει μια κάπως άδικη αντίληψη για τα έφηβα δίδυμα κορίτσια», είχε δηλώσει η Parker. «Οι δικές μου είναι πραγματικά πολύ συμπαθείς».

Στη συνέχεια εξήρε τον χαρακτήρα των παιδιών της, τονίζοντας πόσο απολαμβάνει να περνά χρόνο μαζί τους. «Λατρεύω την παρέα τους. Είναι τόσο ενδιαφέρουσες», είπε, προσθέτοντας: «Είναι, σε γενικές γραμμές, πολύ ευγενικές και περίεργες για τον κόσμο γύρω τους».