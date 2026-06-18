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Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ εξασφάλισε δικαστική προστασία απέναντι σε έναν άνδρα που, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, επιχείρησε επανειλημμένα να εισέλθει στην κατοικία της στο Λος Άντζελες.

Η απόφαση αφορά τον 31χρονο Γουίλιαμ Άπλγκεϊτ, ο οποίος υποχρεούται πλέον να παραμένει σε απόσταση περίπου 90 μέτρων από την τραγουδίστρια, την αδελφή της και τον σύντροφο της τελευταίας, με τους οποίους συγκατοικεί. Παράλληλα, του απαγορεύεται να επικοινωνεί μαζί τους ή να κατέχει πυροβόλα όπλα.

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Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο Άπλγκεϊτ εμφανίστηκε χωρίς νομική εκπροσώπηση και υποστήριξε ότι ο ίδιος και η Κάρπεντερ πρέπει «να είναι μαζί το συντομότερο δυνατόν», καθώς, όπως ισχυρίστηκε, συμμετέχουν σε ένα μυστικό στρατιωτικό πρόγραμμα που σχετίζεται με την «εθνική και παγκόσμια ασφάλεια».

Παρότι η 27χρονη ποπ σταρ είχε αρχικά προγραμματιστεί να καταθέσει εξ αποστάσεως, τελικά δεν χρειάστηκε να εμφανιστεί στη διαδικασία. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Άπλγκεϊτ φέρεται να επιχείρησε περισσότερες από δώδεκα φορές να πλησιάσει ή να εισέλθει στην κατοικία της.

Η τραγουδίστρια υποστήριξε στην αίτησή της ότι ο άνδρας συνελήφθη τον περασμένο μήνα αφού φέρεται να χτύπησε έναν υπάλληλο ασφαλείας και να έφτασε μέχρι την εξώπορτα του σπιτιού της. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα επέστρεψε ξανά στην περιοχή.

Προσωρινή εντολή προστασίας είχε εκδοθεί ήδη από τις 29 Μαΐου. Ο Άπλγκεϊτ παραδέχθηκε ότι βρέθηκε έξω από την κατοικία της τραγουδίστριας, επιμένοντας όμως ότι εκείνη επιθυμούσε την παρουσία του και ότι η ομάδα της και οι Αρχές ενεργούσαν εναντίον του.

Σύμφωνα με το Associated Press, δήλωσε ακόμη ότι είναι «περισσότερο από πρόθυμος» να μείνει μακριά από τη βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια, εφόσον εκείνη του το ζητούσε προσωπικά. Την ίδια στιγμή, σε έγγραφα που κατέθεσε στο δικαστήριο υποστήριξε ότι η Κάρπεντερ είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει μαζί του μέσω της σκηνικής της παρουσίας στο φεστιβάλ Coachella τον περασμένο Απρίλιο.

Η δικηγόρος της τραγουδίστριας, Μπλερ Μπερκ, τόνισε ενώπιον του δικαστηρίου ότι η πελάτισσά της «φοβάται για την προσωπική της ασφάλεια και για την ασφάλεια των μελών της οικογένειάς της» εξαιτίας της συμπεριφοράς του Άπλγκεϊτ.

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Απευθυνόμενος στον 31χρονο, ο δικαστής Ντέιβιντ Λ. Βάσερμαν σχολίασε: «Κατανοώ ότι πιστεύετε πως, για να σωθεί ο κόσμος, εσείς και η αιτούσα πρέπει να είστε μαζί», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι αναμένει από εκείνον να «υπακούσει στην απόφαση και όχι σε αυτό που εσείς θεωρείτε σωστό ούτε σε αυτό που πιστεύετε ότι σας διατάζει ο στρατός».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί ποινικές κατηγορίες σε βάρος του Άπλγκεϊτ, ωστόσο η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

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