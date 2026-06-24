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Με χιούμορ και αυτοσαρκασμό μίλησε ο Μελέτης Ηλίας για τη σχέση του με τη γυμναστική, αποκαλύπτοντας ότι η σύζυγός του, Θέμις Βουτσινά, προσπαθεί εδώ και καιρό να τον παρακινήσει να υιοθετήσει έναν πιο αθλητικό τρόπο ζωής.

Ο ηθοποιός παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day», η οποία προβλήθηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου, και αναφέρθηκε στις προσπάθειες της συζύγου του να τον βάλει πιο ενεργά στον κόσμο της άσκησης. Όπως παραδέχτηκε, δεν συγκαταλέγεται στους λάτρεις της γυμναστικής, αν και κάνει μικρά βήματα στην καθημερινότητά του.

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Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Είμαι τουρίστας, προσπαθώ όσο μπορώ, με πιέζει η γυναίκα μου να γίνω fit, αλλά αντιστέκομαι σθεναρά. Μα δεν θέλω Χριστιανή μου να γίνω τώρα fit στα γεράματα, αλλά το προσπαθεί, το καταφέρνει, πηγαίνω βόλτα τον σκύλο 20 λεπτά την ημέρα».

Στη συνέχεια, ο Μελέτης Ηλίας αναφέρθηκε και στη σχέση του με τη σύζυγό του, μιλώντας με διάθεση χιούμορ για το θέμα της ζήλιας και ξεκαθαρίζοντας ότι, παρότι ζηλεύει, δεν ξεπερνά ποτέ τα όρια.

Όπως είπε: «Εννοείται ότι ζηλεύω. Τι θα την αφήσω έτσι να βλέπει όποιον θέλει; Κάνω κάθε ημέρα σκηνές ζήλιας, χαμός γίνεται στο σπίτι. Κινητό δεν ψάχνω, μην φτάσουμε σε υπερβολές, είμαι και διακριτικός».

Με τις ατάκες του, ο ηθοποιός κατάφερε για ακόμη μία φορά να προκαλέσει γέλια, περιγράφοντας με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο στιγμές από την καθημερινότητα και τη ζωή με τη σύζυγό του.