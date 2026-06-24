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Η Μπιάνκα Σενσόρι και ο Κάνιε Γουέστ βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ελβετία για την έκθεση τέχνης Art Basel.

Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στο πάρτι γενεθλίων του φωτογράφου μόδας Gadir Rajab, όπου η Σενσόρι επέλεξε μία ακόμη ιδιαίτερα αποκαλυπτική εμφάνιση. Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε ο εορτάζων στον λογαριασμό του στο Instagram, η αρχιτέκτονας εμφανίζεται με μικροσκοπικό μπικίνι, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα απολαμβάνει το κερασάκι από μια τούρτα γενεθλίων. Σε άλλη εικόνα ποζάρει κρατώντας το γλυκό, το οποίο φαίνεται ήδη να έχει υποστεί τις συνέπειες της γιορτής.

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Ye & his wife Bianca Censori recently took on the Mannequin Challenge at Art Basel 😭🔥 pic.twitter.com/slYIB5L4UU — HotNewHipHop (@HotNewHipHop) June 22, 2026

Οι εμφανίσεις του ζευγαριού δεν περιορίστηκαν μόνο στο πάρτι. Σύμφωνα με τα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Σενσόρι και ο Γουέστ συμμετείχαν και σε ένα «Mannequin Challenge», με τον διάσημο ράπερ να εμφανίζεται να την ταΐζει μπροστά στον φακό.

Η Μπιάνκα Σενσόρι και ο Κάνιε Γουέστ συνεχίζουν να απασχολούν τα διεθνή μέσα με τις εκκεντρικές δημόσιες εμφανίσεις τους, οι οποίες συχνά γίνονται αντικείμενο σχολιασμού και συζήτησης στα social media.