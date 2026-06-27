Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι απόγονοι διάσημων ηθοποιών, όπως ο Χόμερ Γκιρ, η Μάγια Χοκ και η Ντέβα Κασέλ, επιδιώκουν να αποδείξουν το προσωπικό τους ταλέντο στον χώρο του θεάματος.

Παρά το πλεονέκτημα του επωνύμου τους, οι νέοι καλλιτέχνες καλούνται να αντιμετωπίσουν την αυστηρή κριτική του κοινού και τις συνεχείς συγκρίσεις με τους γονείς τους.

Η επιτυχία τους εξαρτάται από την ικανότητά τους να χαράξουν μια αυτόνομη επαγγελματική πορεία πέρα από την οικογενειακή τους κληρονομιά.

Οι συγκεκριμένοι ηθοποιοί αποδεικνύουν πως η διάρκεια στην απαιτητική βιομηχανία του κινηματογράφου απαιτεί προσωπική εργασία και καλλιτεχνική αξία.

Το βαρύ όνομα αποτελεί αρχικά μια δίοδο, όμως η καθιέρωση προϋποθέτει την υπέρβαση της ταμπέλας του παιδιού διάσημων γονέων.

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Στο Χόλιγουντ, το επώνυμο ήταν πάντα μια μικρή περιουσία. Άλλοτε άνοιγε πόρτες, άλλοτε δημιουργούσε καχυποψία και άλλοτε λειτουργούσε σαν βάρος που έπρεπε να κουβαλήσει κανείς πριν καν αποδείξει τι αξίζει. Η νέα γενιά των παιδιών διάσημων ηθοποιών δεν κρύβεται πια. Αντιθέτως, βγαίνει μπροστά, δοκιμάζεται μπροστά σε εκατομμύρια θεατές και καλείται να απαντήσει στο ίδιο ερώτημα: είναι μόνο το DNA ή υπάρχει και προσωπικό ταλέντο;

Αφορμή δίνει ο Χόμερ Γκιρ, ο 26χρονος γιος του Ρίτσαρντ Γκιρ και της Κάρεϊ Λόουελ, που εμφανίζεται στην τρίτη σεζόν του «Euphoria» και ήδη έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης. Όχι μόνο γιατί είναι γιος ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους σταρ του αμερικανικού σινεμά, αλλά γιατί η παρουσία του αιφνιδίασε θετικά όσους τον είδαν στη σειρά. Το κοινό ανακάλυψε σχεδόν εκ των υστέρων ότι ο νεαρός ηθοποιός που εμφανιζόταν στο πλευρό της Σίντνεϊ Σουίνι ήταν ο γιος του Ρίτσαρντ Γκιρ.

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Χόμερ Γκιρ: Η «ευφορία» του σωστού DNA

Ο Χόμερ Τζέιμς Τζίγκμε Γκιρ δεν μεγάλωσε ως παιδί που από μικρό φώναζε ότι θέλει να γίνει ηθοποιός. Σπούδασε στο Brown, ασχολήθηκε με την ψυχολογία και τις εικαστικές τέχνες, έγραφε και σκηνοθετούσε μικρές φοιτητικές παραγωγές, ώσπου η υποκριτική άρχισε να τον τραβά περισσότερο από όσο και ο ίδιος φανταζόταν.

Ο πατέρας του, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δεν ήταν εξαρχής ενθουσιασμένος με την ιδέα. Ο Ρίτσαρντ Γκιρ ξέρει καλύτερα από πολλούς πόσο απαιτητικό είναι το επάγγελμα, πόσο εύκολα σε απογειώνει και πόσο βίαια μπορεί να σε προσγειώσει. Όταν όμως είδε τον γιο του στη δουλειά, άλλαξε γνώμη. Η φράση του, περίπου «μπορώ πια να αποσυρθώ, του παραδίδω τη σκυτάλη», τα λέει όλα: περηφάνια, χιούμορ, αλλά και μια αναγνώριση ότι το παιδί του δεν μπήκε απλώς στο πλατό λόγω ονόματος.

Το ενδιαφέρον στην περίπτωση του Χόμερ είναι ότι δεν μοιάζει να πουλάει επιθετικά την οικογενειακή του καταγωγή. Δεν εμφανίζεται σαν «γιος του Ρίτσαρντ Γκιρ» που ζητάει ειδική μεταχείριση. Αντίθετα, κάνει την πρώτη του δυνατή εμφάνιση σε μια σειρά υψηλής αναγνωρισιμότητας και αφήνει το κοινό να συνδέσει μόνο του τις τελείες.

Μάγια Χοκ: Η κόρη της Ούμα Θέρμαν και του Ίθαν Χοκ που έγινε Robin

Αν ο Χόμερ Γκιρ είναι το νέο πρόσωπο που τώρα συστήνεται στο ευρύ κοινό, η Μάγια Χοκ έχει ήδη δώσει την απάντησή της. Κόρη της Ούμα Θέρμαν και του Ίθαν Χοκ, θα μπορούσε εύκολα να μείνει στη σκιά δύο πολύ ισχυρών προσωπικοτήτων του σινεμά. Αντί γι’ αυτό, έγινε ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα του «Stranger Things», μέσα από τον ρόλο της Robin Buckley.

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Η Μάγια δεν προσπάθησε να αντιγράψει ούτε τη μητέρα της ούτε τον πατέρα της. Έφερε στη μικρή οθόνη μια δική της ενέργεια: ειρωνική, ευάλωτη, έξυπνη, με εκείνη την αίσθηση του ανθρώπου που δεν χωράει εύκολα στα συνηθισμένα καλούπια. Πριν από το «Stranger Things» είχε ήδη δοκιμαστεί ως Jo March στο «Little Women», ενώ αργότερα άνοιξε και μουσικό δρόμο, δείχνοντας ότι δεν βλέπει την καριέρα της μόνο ως συνέχεια μιας οικογενειακής παράδοσης, αλλά ως προσωπικό πεδίο έκφρασης.

Εδώ το «διάσημο παιδί» έγινε κανονική καλλιτέχνις. Το επώνυμο τράβηξε την πρώτη ματιά, αλλά ο ρόλος κράτησε το ενδιαφέρον.

Ντέβα Κασέλ: Η κόρη της Μόνικα Μπελούτσι και του Βενσάν Κασέλ

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Και μετά υπάρχει η Ντέβα Κασέλ. Κόρη της Μόνικα Μπελούτσι και του Βενσάν Κασέλ, κουβαλάει ίσως από τα πιο κινηματογραφικά DNA της Ευρώπης. Από τη μία, η ιταλική ομορφιά και η μυστηριακή παρουσία της Μπελούτσι. Από την άλλη, η νευρική, ιδιαίτερη, σχεδόν απρόβλεπτη ένταση του Κασέλ.

Η Ντέβα ξεκίνησε πολύ δυνατά στον χώρο της μόδας, με καμπάνιες και εμφανίσεις που την έφεραν γρήγορα μπροστά στους φακούς. Όμως δεν έμεινε μόνο εκεί. Η συμμετοχή της στο «The Leopard» του Netflix έδειξε ότι η μετάβαση από το μόντελινγκ στην υποκριτική δεν είναι απλώς μια κίνηση προβολής, αλλά μια προσπάθεια να χτίσει δική της διαδρομή.

Στην περίπτωσή της, η σύγκριση με τη μητέρα της είναι σχεδόν αναπόφευκτη. Όχι μόνο λόγω εξωτερικής ομοιότητας, αλλά επειδή και οι δύο κινούνται ανάμεσα στη μόδα, την κάμερα και τον ευρωπαϊκό αισθησιασμό. Το ζητούμενο, όμως, για τη Ντέβα δεν είναι να γίνει «η νέα Μόνικα Μπελούτσι». Είναι να αποδείξει ότι μπορεί να είναι η Ντέβα Κασέλ.

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Το προνόμιο και η δοκιμασία

Η συζήτηση για τα παιδιά των διάσημων δεν είναι καινούργια. Σήμερα όμως γίνεται πιο σκληρή, γιατί το κοινό αναγνωρίζει αμέσως το προνόμιο. Ξέρει ότι ένα βαρύ επώνυμο ανοίγει πόρτες που για άλλους μένουν κλειστές. Αυτό είναι η μία πλευρά της αλήθειας.

Η άλλη πλευρά είναι ότι το ίδιο επώνυμο λειτουργεί και σαν μόνιμος προβολέας. Το παιδί του σταρ δεν κρίνεται ποτέ μόνο του. Κρίνεται δίπλα στον πατέρα, στη μητέρα, στην οικογενειακή ιστορία, στη φωτογραφία του κόκκινου χαλιού, στη νοσταλγία του κοινού. Η πρώτη ευκαιρία μπορεί να έρθει ευκολότερα. Η διάρκεια όμως δεν χαρίζεται.

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Ο Χόμερ Γκιρ, η Μάγια Χοκ και η Ντέβα Κασέλ ανήκουν σε αυτή τη νέα γενιά που δεν μπορεί να αποφύγει την ταμπέλα του «παιδιού διάσημων γονιών». Μπορεί όμως να τη μετατρέψει σε αφετηρία, όχι σε ταβάνι. Και εκεί ακριβώς κρίνεται το πραγματικό DNA: όχι μόνο αυτό που κληρονομείς, αλλά αυτό που καταφέρνεις να κάνεις δικό σου.

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