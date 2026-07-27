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Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media η Κιμ Καρντάσιαν αποχαιρέτησε τη γιαγιά της, Μέρι Τζο Σάνον, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες, σε ηλικία 91 ετών.

Η οικογένεια Καρντάσιαν βυθίστηκε στο πένθος μετά την ανακοίνωση του θανάτου της την Πέμπτη 16 Ιουλίου. Η Μέρι Τζο Σάνον, γνωστή και ως «MJ», υπήρξε μια ιδιαίτερα αγαπητή φιγούρα για την οικογένεια και είχε στενή σχέση με την Κιμ, η οποία συχνά μιλούσε με αγάπη για εκείνη.

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Με αφορμή τα 92α γενέθλιά της, που θα γιόρταζε την Κυριακή 27 Ιουλίου, η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε στο Instagram σειρά από κοινές τους φωτογραφίες, εκφράζοντας τη βαθιά της συγκίνηση αλλά και την αγάπη της για τη γιαγιά της.

Η τηλεπερσόνα αποκάλυψε πως, μετά τον θάνατό της, ανακάλυψε νέα στοιχεία για τη ζωή της Μέρι Τζο Σάνον, καθώς μαζί με τη μητέρα της, Κρις Τζένερ, έψαχναν προσωπικά της αντικείμενα.

«Πέρασε μόλις μία εβδομάδα, αλλά είναι απίστευτα όλα όσα έμαθα για σένα αυτές τις μέρες, καθώς με τη μαμά ψάχναμε τα πράγματά σου. Ήταν κάτι πραγματικά όμορφο. Νόμιζα πως τα ήξερα όλα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Κιμ Καρντάσιαν τόνισε πως οι ανακαλύψεις αυτές την έκαναν να θαυμάζει ακόμη περισσότερο τη γιαγιά της, προσθέτοντας: «Με κάνει να σε σέβομαι και να σε αγαπώ ακόμα περισσότερο, αν αυτό είναι καν δυνατό».

Κλείνοντας το μήνυμά της, η Κιμ έστειλε το δικό της μήνυμα αγάπης στη Μέρι Τζο Σάνον: «Σήμερα σε γιορτάζουμε. Μου λείπεις πάρα πολύ και σε αγαπώ απεριόριστα, γλυκιά μου γιαγιά MJ».

Η απώλεια της Μέρι Τζο Σάνον σηματοδοτεί το τέλος μιας γενιάς για την οικογένεια Καρντάσιαν, καθώς η ίδια είχε αποτελέσει σημαντικό πρόσωπο στη ζωή των παιδιών και των εγγονιών της, παραμένοντας πάντα κοντά τους.