Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται στο νοσοκομείο και σε μερικές ώρες αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη παρουσίασε η εκπομπή «Live News» το απόγευμα της Παρασκευής (13.02.2026) και μίλησαν τόσο ο γιατρός του, παθολόγος Χρήστος Ζαφειρίου όσο και ο δικηγόρος του, Χαράλαμπος Λυκούδης.

Όπως ανέφερε ο γιατρός του στην εκπομπή του MEGA, ο τραγουδιστής εισήχθη με γρίπη τύπου Α σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, όμως μετά από μία σειρά εξετάσεων εντοπίστηκαν πέτρες στη χολή, που πρέπει να αφαιρεθούν.

«Είναι πάρα πολύ καλά. Εισήχθη στο νοσοκομείο μας την Τρίτη. Ο έλεγχος έδειξε ότι έχει χολολιθίαση. Μπήκε με διάγνωση γρίπη τύπου Α και το Σάββατο θα κάνει το χειρουργείο αυτής της χολολιθιάς, τις πέτρες στην χολή. Και αφαιρείται όλη η χοληδόχος κύστη και αφαιρείται λαπαροσκοπικά», ανέφερε αρχικά ο παθολόγος, Χρήστος Ζαφειρίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο τραγουδιστής δεν υποφέρει από πόνους, αλλά οι πέτρες ήταν τυχαίο εύρημα.

«Δεν πονάει όχι, αυτό είναι ένα τυχαίο εύρημα», διευκρίνισε, αποκαλύπτοντας ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης νιώθει τόσο καλά, που χθες ήθελε να πάει στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται και να τραγουδήσει.

«Ήθελε χθες να πάει να τραγουδήσει. Δεν τον αφήσαμε διότι του εξηγήσαμε ότι δεν πρέπει να πάει», είπε ο γιατρός του.