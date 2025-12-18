Καταιγιστικές είναι πλέον οι εξελίξεις στην υπόθεση που πρωταγωνιστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης τις τελευταίες μέρες. Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Κυριακής από τον Λάμπρο Κωνσταντάρα ο οποίος αιφνιδίασε όλους γύρω του (και τη διεύθυνση του Open) όταν αποκάλυψε στο φινάλε της εκπομπής του ότι πασίγνωστος καλλιτέχνης θα κατηγορηθεί και επίσημα μέσα στην εβδομάδα από δύο τουλάχιστον νεαρούς συναδέλφους του για σεξουαλική παρενόχληση.

Όπως ήταν αναμενόμενο, από την επόμενη, κιόλας, μέρα, ο Γιώργος Λιάγκας αφιέρωσε μεγάλο μέρος της εκπομπής του στον συγκεκριμένο τραγουδιστή, με αποτέλεσμα να δει μεγάλη άνοδο στα ποσοστά του με αποτέλεσμα να βγει πρώτος την Τετάρτη στο δυναμικό κοινό.

Advertisement

Advertisement

Η Φαίη Σκορδά, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Γιώργος Λιάγκας το 2013.

Στο χτεσινό δελτίο του Star αναφέρθηκε ότι ο άντρας που ετοιμάζεται να καταγγείλει τον Γιώργο Μαζωνάκη για ασέλγεια προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Instagram: «Η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη, ούτε με χρήματα, ούτε με υποσχέσεις. Δεν είμαι άβουλο πράγμα, έχω φωνή, όχι οδηγίες. Ρίζες, όχι τιμές και γι’ αυτό στέκομαι όπως είμαι». Το πρωί της Πέμπτης, το θέμα απασχόλησε και την εκπομπή της Φαίη Σκορδά. Εκεί φιλοξενήθηκαν οι πρώτες δηλώσεις του καταγγέλοντα λίγο πριν πάει στην Ευελπίδων μαζί με τον δικηγόρο του:

«Ακόμα και αν πάει στα δικαστήρια ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο μηνυτής θέλει μόνο ηθική δικαίωση»

Την ίδια στιγμή ο Γιώργος Λιάγκας έδινε το δικό του ρεπορτάζ μέσα από την εκπομπή του: «Δεν λέω τυχαία τόσες μέρες ότι ο άνθρωπος αυτός (σ.σ Γιώργος Μαζωνάκης), φίλος μου, δεν θα αρνηθώ ότι έχω κάνει παρέα, θέλω να είμαι έντιμος. Έχω στεναχωρηθεί, εύχομαι οι καταγγελίες να πέσουν στο δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση είμαστε με τα θύματα. Αν αποδειχτεί ότι τα έχει κάνει, θα είμαι εναντίον του τραγουδιστή ξεκάθαρα, αν έχει κάνει κάτι παραβατικό»

Καθώς η μήνυση αναμένεται να κατατεθεί μέσα στην ημέρα, ο Γιώργος Λιάγκας έδωσε κι άλλες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της: «Μαθαίνω ότι σε λίγες ώρες, εντός της ημέρας, ο ένας εκ των ανθρώπων που είναι έτοιμοι να καταγγείλουν, προχωράει σε μήνυση. Η μήνυση είναι ολιγοσέλιδη, 12-13 σελίδες. Δεν προχωράει σε αγωγή, δεν ζητάει λεφτά από τον τραγουδιστή. Ούτε ακόμα και αν πάει στα δικαστήρια και καταδικαστεί ο τραγουδιστής, δεν θα έχει καμία οικονομική απαίτηση. Θέλει μόνο ηθική δικαίωση».