Το κοινό 18-54 προτίμησε την «Κοινωνία ώρα Mega» το πρωί της Τετάρτης με 19,1% αφήνοντας πίσω το Happy Day με 12,1%. Το δίδυμο Χασαπόπουλου- Βούλγαρη πήρε την πρωτιά και στο σύνολο κοινού με 12,7%.

Στη συνέχεια την πρωτιά στο δυναμικό κοινό πήρε μετά από καιρό ο Γιώργος Λιάγκας με 14,7%, αγγίζοντας σε τέταρτο το 20,5%. Η Κατερίνα Καινούργιου βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 14% και τρίτη η Φαίη Σκορδά με 9,7%. Στο σύνολο κοινού το «Πρωινό» ήρθε ισόπαλο με τους «Αταίριαστους» (15,3%) με το Buongiono να ακολουθεί με 12,7%.

Πτώση για τον Πέτρο Κουσουλό με 10,5% με τη Ζήνα Κουτσελίνη να περιορίζεται στο 7,3% και το δίδυμο Πορτοσάλτε- Αναστασοπούλου με κάνει μέσο όρο 8% στο δυναμικό κοινό.

Άνοδος για τον Θανάση Πάτρα στο Open με 5,7%, πτώση για τον Κώστα Τσουρό στον ΣΚΑΪ με 2,3% αλλά και για τον Νίκο Ευαγγελάτο με 11,2%. Απογοητευτικά ποσοστά τόσο για το «Ρουκ Ζουκ» με 6,9% και το 5Χ5 με 5,9%.

Τριπλή πρωτιά για το Mega

Το Chase τερμάτισε πρώτο στη ζώνη του με 15,4%, όπως και το κεντρικό δελτίο του Mega που πήρε την πρωτιά με 15,4%, αφήνοντας πίσω το Vinylio του Αντώνη Κανάκη με 14,6%. Η σειρά του Alpha «Να μ΄ αγαπάς» πήρε όμως με άνεση την πρωτιά στο σύνολο κοινού με 24,8%.

Στην prime time ζώνη ο Λάκης Λαζόπουλος πήρε εύκολα την πρωτιά με 20,3% (21,1% στο σύνολο) φτάνοντας μέχρι 25,1%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο «Άγιος Έρωτας» με 16,3%, ενώ η σειρά του ΣΚΑΪ «Τότε και Τώρα» τερμάτισε τρίτη με 11,3%. Το GNTM έκανε μέσο όρο 10,8%, το Grand Hotel περιορίστηκε στο 8,6% ενώ το Real View περιορίστηκε στο 1,8%.

Το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» του Alpha σημείωσε 11% ενώ τα «Παιχνίδια εκδίκησης» με τους πρωταγωνιστές του, Μαριλίτα Λαμπροπούλου και Νίκο Κουρή να πρωταγωνιστούν ταυτόχρονα σε πιο επιτυχημένες σειρές άλλων καναλιών, έπεσε στο 6,2%.

Στη late night ζώνη ο Πέτρος Κουσουλός αρκέστηκε στο 10,7% , το Prime Time του ΣΚΑΪ σημείωσε 7,3% και ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος έμεινε στο 3,7%.