Για άλλη μια φορά η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων και οι αφορμές είναι πολλές. Ένα λεκτικό ολίσθημα του Τάσου Τεργιάκη στο πολυσυζητημένο θέμα με τον διάσημο Έλληνα τραγουδιστή (αν και σοβαρό, είναι κάτι που θα μπορούσε να συμβεί σε όλους), μια σκληρή αντίδραση του Light μετά την προβολή της συνέντευξής του αλλά και το δημοσίευμα που θέλει τον παρουσιαστή να ζητάει από τη διεύθυνση του ΑΝΤ1 να επιστρέψει το «Πρωινό» στην παλιά ώρα προβολής του.

Οι αντιδράσεις από το όνομα που «ξέφυγε» στον αέρα ήταν έντονες στο Χ, παρά το γεγονός ότι ο συνεργάτης του Γιώργου Λιάγκα έσπευσε να κάνει διόρθωση λέγοντας «Το όνομα που ανέφερα το είπα εν τη ρύμη του λόγου και δεν ισχύει, το διάβασα από δημοσιεύματα». Το θέμα προκάλεσε ενόχληση και στα υψηλόβαθμα στελέχη του σταθμού, καθώς αυτό που συνέβη δεν αποκλείεται να έχει πολύ σοβαρές νομικές συνέπειες. Γι’ αυτόν τον λόγο κιόλας το επίμαχο απόσπασμα αφαιρέθηκε αμέσως από την πλατφόρμα αναπαρωγής της Glomex ενώ μέχρι τις τρεις το μεσημέρι η εκπομπή δεν είχε «ανέβει» στην ιστοσελίδα του ΑΝΤ1 TV.

Η αλήθεια πάντως είναι πως την Τρίτη 16/12 η υπόθεση του τραγουδιστή ανέβασε στο 21,7% τα ποσοστά τηλεθέασης της εκπομπής -το «Πρωινό» σημείωσε 14,7% στο κοινό 18-54, αφήνοντας πίσω το Buongiorno που έκανε μέσο όρο 9,3%.

Στην περίπτωση του Light που διαμαρτύρηθηκε πολύ έντονα κάνοντας προσωπική επίθεση στον Γιώργο Λιάγκα για μια ερώτηση που είχε παρακαλέσει να αφαιρεθεί σχετικά με τον τοκετό της γυναίκας του, η απάντηση που έδωσε στη HuffPost άνθρωπος από την εκπομπή είναι πως δεν έγινε επίτηδες και πως ο 56χρονος παρουσιαστής δεν το γνώριζε. Ο Light πάντως, που μετράει περισσότερους από 600 χιλιάδες followers στο Instagram, στη συνέχεια έσβησε το επίμαχο InstaStory έχοντας έρθει σε επικοινωνία με τους ανθρώπους της εκπομπής, αλλά τα sites είχαν προλάβει να το αποθηκεύσουν.

Η Φωτεινή Πετρογιάννη, ο Γιώργος Λιάγκας και ο Τάσος Τεργιάκης.

Αλλάζει ξανά η ώρα προβολής η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα;

Όσο για την αλλαγή στην ώρα προβολής της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα, το κανάλι διαψεύδει κατηγορηματικά ότι ο παρουσιαστής ζήτησε να επιστρέψει το «Πρωινό» στην παλιά ώρα προβολής του (09:50) εξαιτίας της πτώσης της στους πίνακες τηλεθέασης. Αντιθέτως, όπως λέει πηγή από το κανάλι του Αμαρουσίου, εκείνος ήταν που επέμενε από τα μέσα της περσινής σεζόν ότι το «Πρωινό» έπρεπε να ξεκινάει νωρίτερα ώστε να προλαβαίνει την πρωινή εκπομπή του Mega, που παρουσιάζει η πρώην σύζυγός του, Φαίη Σκορδά, αν και πριν από λίγες μέρες ο ίδιος παραδέχτηκε ευθαρσώς στον αέρα πως ήταν τελικά μια λάθος απόφαση.

Με το συμβόλαιο του Γιώργου Λιάγκα να λήγει το καλοκαίρι και τις φήμες να μιλάνε ήδη για επικείμενη επιστροφή του Χρήστου Φερεντίνου στον ΑΝΤ1 ώστε να αναλάβει την πρωινή ζώνη μαζί με τη ραδιοφωνική παρτενέρ του – και στενή του φίλη- Κατερίνα Καραβάτου, το μόνο σίγουρο είναι πως οι χειρισμοί που θα κάνει ο παρουσιαστής από εδώ και πέρα θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο τηλεοπτικό του μέλλον.