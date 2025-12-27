Ο Γιώργος Μαζωνάκης, έχοντας αποφύγει να πάρει μέχρι σήμερα άμεση θέση μετά τη μήνυση που δέχτηκε από τον νεαρό τραγουδιστή Στέφανο Παπαδόπουλο για σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους στο Fever αλλά και το αυστηρό εξώδικο που του απέστειλαν οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου, μίλησε πρώτη φορά ανοιχτά στο κοινό του (και μάλιστα την ημέρα της ονομαστικής γιορτής του μηνυτή του), ενώ μέχρι σήμερα είχε αρκεστεί σε υπονοούμενα τόσο στο κέντρο όπου εμφανίζεται όσο και μέσα από το τηλεοπτικό show που συμμετέχει.

«Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Μια πολύ όμορφη καλημέρα από ένα μέρος που ερχόμουν και έτρεχα με την Αρίθα (σ.σ το σκυλάκι του, ράτσας σνάουτσερ, που είχε υιοθετήσει μετά τις πυρκαγές της Ανατολικής Αττικής και “έφυγε” νικημένο από τον διαβήτη). Το κορίτσι μου. Το παιδί μου. Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για τον τρόπο που αντιδράσατε ή βγάλατε άποψη όλο αυτόν τον καιρό, όλο αυτόν τον χρόνο, που ήταν ένας αρκετά δύσκολος χρόνος. Εγώ θα έλεγα χρονιά δοκιμασίας. Δοκιμασίας από τον Θεό. Αν θα αλλαξοπιστήσω, που λέω» ξεκίνησε να λέει ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον»

«Θέλω να σας πω επίσης ένα τεράστιο ευχαριστώ που κάθε Πέμπτη και Σάββατο στην “Ακτή” ζω ένα όνειρο. Ένα όνειρο» συνέχισε ο 53χρονος τραγουδιστής. «Όπως και τελειώνοντας ο χρόνος θα ήθελα να πω σ’ αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τρία τελευταία χρόνια με αρκετές δυσκολίες θα έλεγα αλλά και με τεράστια δώρα…. φτάνει. Φτάνει. Η υπομονή είναι αρετή, δεν δηλώνει ηττοπάθεια. Άλλωστε, ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον. Κυρίες και κύριοι, καλή χρονιά με πίστη, με πίστη, με πίστη. Καλή χρονιά σε όλους».

Η ανάρτηση που έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης έλαβε σχεδόν 19.000 likes σε λιγότερο από δύο ώρες, ενώ πολλοί διάσημοι Έλληνες έσπευσαν να του κάνουν υποστηρικτικά σχόλια- ανάμεσά του η Αργυρώ Μπαραμπαρίγου: «Γιώργο μου αγαπημένε εγώ θα πω μόνο ότι είσαι ένας από τους καλύτερους ανθρώπους,με ψυχή μικρού παιδιού,που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Χρόνια πολλά, κράτα γερά».

Αυτό θα είναι ένα αρκετά κοπιαστικό τριήμερο για τον τραγουδιστή αφού απόψε εμφανίζεται στην «Ακτή Πειραιώς», που είναι sold out από την ημέρα που ξεκίνησε, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα θα προβληθεί ζωντανά από τον ΣΚΑΪ ο ημιτελικός και ο τελικός του The Voice. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, από την πρώτη στιγμή, είχε τη στήριξη του καναλιού, παρά τα σχόλια κάποιων που έλεγαν ότι θα έπρεπε να απομακρυνθεί, έστω και προσωρινά, από τη θέση του εξαιτίας της υπόθεσης που έκανε τελικά σύμμαχό του τον κόσμο.