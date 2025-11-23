Σαρωτικός ήταν ο Νίκος Μάνεσης το πρωί του Σαββάτου κερδίζοντας το 17,8% του δυναμικού κοινού με τη Σίσσυ Χρηστίδου να μένει στο 9,7%, τους «Δεκατιανούς» του ΣΚΑΪ στο 8%, την Ελένη Τσολάκη στο 7% και δίδυμο Κωνσταντάρα-Μαλέσκου στο 3,5%. Στο σύνολο κοινού μάλιστα ο Νίκος Μάνεσης ανέβηκε στο 19,9%.

Στη μεσημεριανή ζώνη, η Ναταλία Γερμανού πήρε την πρωτιά στο κοινό 18-54 με 14,2%, ενώ ο Δημήτρης Πανόπουλος με τη Μάρτζυ Λαζάρου ανέβηκαν στο 5,8% (8,2% στο σύνολο κοινού). Η Αναστασία Γιάμαλη έκανε μέσο όρο 9% ενώ το δίδυμο Γκουντάρα-Κάκκαβα σημείωσε 1,9%.

Κάθε βράδυ του Σαββάτου «κλαίνε» όλοι… εκτός από το The Voice

Στα κεντρικά δελτία ειδήσεων του Σαββάτου ο Alpha πήρε οριακά την πρωτιά από το Mega (13,6%- 13,1%) στο δυναμικό κοινό. Πολύ χαμηλή επίδοση για τη σειρά Hoteλ Ελvira 5,8%, απέναντι από τον «τυφώνα» του The Voice που έκανε μέσο όρο 20,4%. Μονοψήφια για το Roadshow του Γρηγόρη Αρναούτογλου (9,7%), όπως για την ταξιδιωτική εκπομπή του Άκη Πετρετζίκη (9,1%).