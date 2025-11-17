Αν και τα block στο εγχώριο τηλεοπτικό τοπίο έχουν ως βασικό πρεσβευτή τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, αυτή τη φορά η Κατερίνα Καινούργιου έκανε την ανατροπή μπλοκάροντας στο Instagram τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα μετά τις δηλώσεις τους στην πρεμιέρα της εκπομπής τους.

Άνθρωποι από το περιβάλλον της παρουσιάστριας αναφέρουν ότι πληγώθηκε πολύ όταν της μετέφεραν αυτά που ειπώθηκαν και μάλιστα ανησύχησαν ιδιαίτερα γιατί διανύει μια ευαίσθητη περίοδο και δεν πρέπει να συγχύζεται.

Όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, η Κατερίνα Καινούργιου δεν περιορίστηκε στο unfollow άλλα έκανε block και τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα: «Μπορεί να ήταν κάτι παρορμητικό, δεν ξέρω τι είναι το block» απάντησε ο Γρηγόρης Γκουντάρας. «Το θεωρώ εντελώς έξω από μένα, έτσι αισθάνθηκε, έτσι έκανε. Με το καλό να έρθει η κορούλα της».

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, από την άλλη, υποδεχόταν σήμερα το κοινό του Mega από τη θέση της Φαίης Σκορδά, η οποία αν και ήταν έτοιμη να μπει στο πλατό, αισθανόταν πολύ έντονη ενόχληση στο μάτι της και οι συνεργάτες της την συνόδευσαν στον οφθαλμίατρό της. Οι πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν πως, αν όλα πάνε καλά, θα βρίσκεται ξανά στο πόστο της, αύριο Τρίτη.

Όσο για τον συμπαρουσιαστή της, από τα πρώτα, κιόλας, λεπτά, κατάφερε να σταθεί παραπάνω από αξιοπρεπώς στον ρόλο του, επιβεβαιώνοντας όσους λένε εδώ και χρόνια πως του αξίζει να έχει δική του εκπομπή.

Και ενώ ο Δημήτρης Ουγγαρέζος παρουσίαζε ζωντανά τις εκπομπή του, στο Breakfast @Star φιλοξενούσαν δηλώσεις της Αγγελικής Ηλιάδη. Η 48χρονη τραγουδίστρια δεν έκρυψε την έντονη ενόχλήσή της καθώς θεώρησε ότι ο 44χρονος παρουσιαστής την ειρωνεύτηκε στον αέρα και την υποτίμησε με αφορμή την αποχώρηση της Θέλξης από το σχήμα που θα ήταν μαζί.

«Να μη αναφέρεται έτσι υποτιμητικά, ειρωνικά, χλευαστικά σε γυναίκες που εργάζεται για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Ο τρόπος που μιλάει δείχνει ότι δεν έχει ήθος και παιδεία. Να μάθει να μιλάει, όταν μιλάει για γυναίκες και μανάδες».

Η Αγγελική Ηλιάδη και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σε παλιότερή τους συνάντηση.

Από τα «βέλη» της Αγγελικής Ηλιάδη δεν ξέφυγε ούτε η Θέλξη για την οποία είπε ότι αποχώρησε από το σχήμα επειδή ο σύντροφός της δεν ήθελε να δουλεύει και ότι στη φωτογράφιση για την αφίσα ήθελε να χρησιμοποιήσει και εκείνη τον κομμωτή της.