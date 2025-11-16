Επέστρεψε στην πρώτη θέση της τηλεθέασης η Σίσσυ Χρηστίδου το πρωί του Σαββάτου με 16,8%, αφήνοντας πίσω τον Νίκο Μάνεση με 13%, την Ελένη Τσολάκη στο 7,3%, τους «Δεκατιανούς» στο 6,7% και το δίδυμο Κωνσταντάρα-Μαλέσκου στο 5,9%. Στο σύνολο κοινού όμως ο Alpha έκοψε πρώτος το νήμα με 17,6%.

Στη μεσημεριανή ζώνη, η Ναταλία Γερμανού ανέβασε στροφές με 15,5% όπως και η Άση Μπήλιου στο Star (14,7%). Το δίδυμο Πανόπουλου-Λαζάρου στον ΣΚΑΪ «έκλεισε» στο 4,1%, ενώ η πρεμιέρα του ζεύγους Γκουντάρα-Κάκκαβα στο Open σημείωσε 4,3% στους πίνακες τηλεθέασης- η εκπομπή άγγιξε μάλιστα το 6,8% στο δεύτερο τέταρτο προβολής της.

Στην prime time ζώνη ο ποδοσφαιρικός αγώνας της Εθνικής έκανε 22,4% στο δυναμικό κοινό, ενώ το κοινό του ΑΝΤ1 χάρισε πιο υψηλά νούμερα τηλεθέασης στο τηλεπαιχνίδι του Γρηγόρη Αρναούτογλου (15,8%), παρά στην ταξιδιωτική εκπομπή του (11%). Το The Voice κρατήθηκε στο 16,9% στο δυναμικό κοινό και βρέθηκε ακόμα πιο ψηλά στο σύνολο με 22,1%.

Ο Μελέτης Ηλίας και το Cash or Trash

Σε συνέντεξή του στον Φάνη Λαμπρόπουλο, ο Μελέτης Ηλίας αποκάλυψε πως είχε περάσει από δοκιμαστικό για το Cash or Trash αλλά δεν το παρουσίασε γιατί δεν τα βρήκε στα οικονομικά με την Παραγωγή. Σύμφωνα με πηγές από το κανάλι της Κηφισιάς, ο γνωστός ηθοποιός είχε κάνει όντως οντισιόν -όπως είχε κάνει και ο Γιώργος Τσαλίκης– αλλά οι συζητήσεις δεν έφτασαν ποτέ στα χρήματα, αφού η Δέσποινα Μοιραράκη είχε πάει τόσο καλά στο δικό της δοκιμαστικό, δείχνοντας τις γνώσεις και την εμπειρία της στις αντίκες, που ήταν ουσιαστικά μονόδρομος η επιλογή της.

Οι αιχμές Γκουντάρα- Κάκκαβα για την Κατερίνα Καινούργιου και τον Alpha

«Είπες ψέματα Κατερίνα» κατηγόρησε την παρουσιάστρια του Alpha για την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία είχε δηλώσει ότι ο Γρηγόρης Γκουντάρας έφυγε από την εκπομπή της για να παρουσιάσει εκπομπή με τη σύζυγό του. «Δεν είπες καν το όνομά μου» συνέχισε. Λίγο πριν μάλιστα, ο τελευταίος είχε υπονοήσει -ξεκάθαρα- για τον Alpha ότι τους δύο τελευταίους μήνες της περασμένης σεζόν δεν χαίρονταν με την ανοδική πορεία της «Super Κατερίνα» γιατί ήθελαν να πάρουν την εκπομπή από την εταιρεία παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, αυτό που ισχύει είναι ότι η Κατερίνα Καινούργιου είχε απαιτήσει να επιστρέψει ο Γρηγόρης Γκουντάρας στην εκπομπή της μετά το επαγγελματικό του διαζύγιο με τον ΣΚΑΪ, και μάλιστα είχε επιστρέψει με αρκετά ευνοϊκούς όρους έχοντας συμβόλαιο αποκλειστικά με την εταιρεία παραγωγής.

Στο τέλος της περασμένης σεζόν, η Κατερίνα είχε προτείνει τους συνεργάτες που ήθελε να μείνουν στην ομάδα της, ανάμεσά τους και ο Γρηγόρης Γκουντάρας, όμως το κανάλι, που είχε αναλάβει πλέον και την παραγωγή της «Super Κατερίνα» δέχτηκε μόνο να συνεχίσει ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.