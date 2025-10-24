Μπορεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου να μη θέλει να εμφανιστεί στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, δεν είχε όμως αντίρρηση να πάει καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού. «Στα 52 που είμαι εγώ- έχω γενέθλια στις 17 Δεκεμβρίου- το “για πάντα είναι μια φράση που θα μπορούσα να πω» ανέφερε μιλώντας για την προσωπική του ζωή ενώ προς το τέλος της συζήτησης η Μαρία τον ρώτησε για το σωματικό του βάρος που έχει γίνει αρκετές φορές θέμα συζήτησης, με τον ίδιο να έχει παραδεχτεί ότι έχει αγγίξει τα 150 κιλά.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με τη σύντροφό του Νάνσυ Αντωνίου.

Μέχρι και το 2017 ήμουν 90 κιλά. Ενώ στην αρχή δεν με ένοιαζε, τώρα με νοιάζει. Περνάω πάρα πολύ δύσκολα. Δεν έχω την ποιότητα ζωής που θέλω να έχω. Από το να σκύψω να δέσω τα κορδόνια μου μέχρι να κάνω το μπάνιο μου πιο εύκολα, μέχρι να μην πονάνε τα πόδια μου όταν περπατάω- έχω πάρει ειδικά παπούτσια για τη μέση μου. Ο πόνος είναι ατέλειωτος στους μυς, στα γόνατα στα πάντα. Υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν κιλά από πρόβλημα υγείας. Εγώ δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Τώρα βγήκαν διάφορα, κάτι χασιμότο.

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Κόντεψα να πεθάνω από ακρίδα»

«Τρελαίνομαι να τρώω. Ενώ μπορώ να τη βγάλω με ένα κουλουράκι, αν καθίσουμε να πιούμε ένα κρασάκι και αρχίσουμε να λέμε ιστορίες, να γελάμε…. ειδικά για μένα δεν ξέρω αν μου έχει μείνει κάτι άλλο».

«Έχω φάει από κατσαρίδα – οι μαύρες ακρίδες είναι σαν μαύρα σπόρια… οι ακρίδες; καταπληκτικές. Έχω κοντέψει να πεθάνω από ακρίδα στην Ελλάδα σε ένα fast food festival. «Βάλε μου ένα σακουλάκι ακρίδες» του λέω και αρχίζω να τρώω. Μπορείς να φανταστείς το φτερό της ακρίδας; Χιλιοστό του χιλιοστού. Κολλάει στον λαιμό μου. Θα πήγαινα για χειρουγείο, δεν μπορούσα να καταπιώ. Έγινε ένα με το δέρμα, τόσο λεπτό πράγμα. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Ό,τι ήθελα να δοκιμάσω σε αυτή τη ζωή το δοκίμασα».