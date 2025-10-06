Ένα νέο κεφάλαιο στην πολύχρονη κόντρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου και του Γιώργου Λιάγκα άνοιξε το μεσημέρι της Κυριακής μετά τις δηλώσεις του πρώτου στο «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha.

Ο παρουσιαστής του «The 2night show» που κλείνει φέτος 10 χρόνια στον ΑΝΤ1 δεν δίστασε να απαντήσει ότι νιώθει ανακουφισμένος που δεν θα έρθει καλεσμένος ο παρουσιαστής του «Πρωινού» γιατί και εκείνος βγαίνει ουσιαστικά από την υποχρέωση να πάει στη δική του εκπομπή, κάτι που δεν έκανε καθόλου κέφι.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δεν δίστασε επίσης να μας κάνει να εμπεδώσουμε ότι θα ήθελε να επιστρέψει στην πρωινή ζώνη με μια εκπομπή καθαρά ψυχαγωγική, «κατηγορώντας» αυτές τις εκπομπές ότι έχουν γίνει «ένα απέραντο αστυνομικό δελτίο». Σημαντική λεπτομέρεια: Το συμβόλαιο του Γιώργου Λιάγκα με τον ΑΝΤ1 λήγει το καλοκαίρι, ενώ μέχρι τώρα η εκπομπή του δεν έχει σημειώσει καλές επιδόσεις στο δυναμικό κοινό.

Γιατί ενοχλήθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου

Στα μέσα του καλοκαιριού, ο Γιώργος Λιάγκας δέχτηκε μία πρόταση να είναι ο πρώτος καλεσμένος της σεζόν στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Η απάντησή του ήταν θετική. Όταν όμως η σεζόν ξεκίνησε και πλησίασε η μέρα του γυρίσματος, ο πρώτος ζήτησε πίστωση χρόνου καθώς οι αλλαγές στο «Πρωινό», τόσο στην ώρα έναρξης όσο και στη σύνθεση της ομάδας, συν την αποχώρηση του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου και τις χαμηλές πτήσεις στους πίνακες τηλεθέασης, τον έκαναν να μην έχει τη διάθεση να βγει σε άλλη εκπομπή- τις ίδιες μέρες μάλιστα είχε απορρίψει πρόταση για εξώφυλλο περιοδικού.

Αυτό ήταν κάτι που ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δεν το δέχτηκε καθόλου καλά και φάνηκε να το παίρνει προσωπικά, γι’ αυτό κιόλας έσπευσε να διευκρινήσει ότι ποτέ δεν είχε καλέσει ο ίδιος τον Γιώργο Λιάγκα. Οι πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν ότι ο τελευταίος δυσανασχέτησε έντονα με τη σειρά του όταν του μετέφεραν τις χτεσινές δηλώσεις του Γρηγόρη Αρναούτογλου, οπότε πλέον ξεκαθάρισε σε όσους τον ρώτησαν ότι μετά από αυτό δεν έχει σκοπό να εμφανιστεί καθόλου στο The 2night show.

Εκτός από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, οι εκπομπές του Σαββατοκύριακου δεν στάθηκαν- για άλλη μια φορά- επιεικείς μαζί του.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Γιώργος Λιάγκας να χάσει την ψυχραιμία του και να απαντήσει σε όσους τον σχολίασαν τηλεοπτικά με ένα story στο Instagram: