Δύο εβδομάδες πρωτιάς συμπλήρωσε η Κατερίνα Καινούργιου, έχοντας σημειώσει μέχρι αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη έκπληξη της σεζόν, αφού κανείς δεν περίμενε, εκτός -προφανώς- από τους ανθρώπους του Alpha. Ο Γιώργος Λιάγκας, που έχει αποδράσει στη Βενετία για ένα ρομαντικό Σαββατοκύριακο με τη Μαρία Αντωνά, κατέληξε τέταρτος (κάτω και από το Star) με μόλις 8,2%, ενώ στο σύνολου κοινού, που τον ευνοεί συνήθως περισσότερο, βρέθηκε επίσης στην τέταρτη θέση, κάτω από ΣΚΑΪ, Alpha και Mega.

Μπορεί όλοι να περίμεναν με ενδιαφέρον την τοποθέτηση του «Χαμογέλα και πάλι» για το -ανεκδιήγητο- σκηνικό με τον Σταύρο Μπαλάσκα στον ΑΝΤ1, η Σίσσυ Χρηστίδου όμως αποφάσισε, όπως είπε και η ίδια, να μην ασχοληθεί με το θέμα, σπεύδοντας μάλιστα να υπερασπιστεί τον Γιώργο Λιάγκα τονίζοντας ότι ζήτησε συγγνώμη από την πρώτη κιόλας στιγμή. Αντιθέτως ο Παύλος Σταματόπουλος είπε αυτό που είχαν ήδη σκεφτεί πολλοί:

Γρηγόρης Αρναούτογλου εναντίον A.I

Αν και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε δηλώσει πριν από λίγους μήνες ότι δεν θα μιλάει πλέον στις τηλεοπτικές κάμερες που τον περίμεναν, σχεδόν καθημερινά, έξω από τον ραδιοφωνικό σταθμό όπου έχει καθημερινή πρωινή εκπομπή, τις τελευταίες μέρες έχει αναπτύξει ξανά μια ιδιαίτερη εξωστρέφεια. Αυτή τη φορά δήλωσε «εχθρός» της Α.Ι τεχνολογίας που χρησιμοποιεί έντονα ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του και δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του απέναντι σε όλες τις εκπομπές που «εκμεταλλεύτηκαν» το πρόβλημα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η πρεμιέρα της ταξιδιωτικής του εκπομπής The Roadshow δεν σημείωσε πάντως τα αναμενόμενα ποσοστά τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό (10,8%), έχοντας προφανώς δεχτεί πίεση από το GNTM (12,2%) ενώ το Exathlon αρκέστηκε στο 6,6%.

Με αφορμή την τηλεοπτική τους επιστροφή, που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα, ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Νάταλια Κάκκαβα μίλησαν στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου που ανήκει στην ίδια εταιρεία παραγωγής: Όταν ο παρουσιαστής ρωτήθηκε αν έχει δει φέτος της εκπομπής της πρώην συνεργάτιδάς του, Κατερίνας Καινούργιου, εκείνος απάντησε ότι του αρέσει πολύ η Φρόσω Κυριαζή, χαρακτηρίζοντάς την εξαιρετική. Όσο για την τυχαία συνάντησή του με την Καινούργιου που εκείνος φέρεται να της γύρισε την πλάτη, απάντησε: «Δεν κρίνονται οι σχέσεις από ένα καλημέρα ή ένα καλησπέρα», με τη σύζυγό του να σπεύδει να τον υπερασπιστεί και εκείνος να έρχεται σε φανερή αμηχανία.