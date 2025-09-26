Άλλο ένα αδιανόητο σκηνικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής στον αέρα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα. Αφορμή στάθηκε η συζήτηση του παρουσιαστή με τον μόνιμο συνεργάτη της εκπομπής, και πρώην αστυνομικό, Σταύρο Μπαλάσκα για τις ενδυματολογικές τους επιλογές.

Ο Γιώργος Λιάγκας «προκάλεσε» τον κύριο Μπαλάσκα να μιμηθεί τον Γιώργο Καλλιακμάνη που είχε ιππεύσει ημίγυμνος ένα άλογο με τον δεύτερο να εξηγεί ότι δεν μπορεί κάνει κάτι αντίστοιχο γιατί είναι… τριχωτός. Δυστυχώς για το κοινό της εκπομπής, δεν έμεινε εκεί αλλά σήκωσε την μπλούζα του μπροστά στην κάμερα επιδεικνύοντας το δασύτριχο στέρνο του προκαλώντας γέλια στην ομάδα της εκπομπής.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο κακόγουστο σκηνικό διαδραματίστηκε στην ενημερωτική ενότητα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα και πολλοί θυμήθηκαν το σκηνικό με τη χυδαία αναπαράσταση της επίθεσης που είχε δεχτεί η φοιτήτρια του ΑΠΘ.

Λίγη ώρα αργότερα ο Γιώργος Λιάγκας αναγκάστηκε (από άλλους;) να επανέλθει στο θέμα ζητώντας συγγνώμη από τους τηλεθεατές. «Δεν ήταν ωραίο που ανέβασες τη μπλούζα» του είπε. «Ήταν αυθόρμητο, ζητώ συγγνώμη» απάντησε ο Σταύρος Μπαλάσκας. «Φέτος έχω αποφασίσει να μην αφήσω τα πράγματα να σέρνονται (σ.σ πέρσι τέτοια εποχή είχε κάνει ο ίδιος το πολύ ατυχές ρεπορτάζ για τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ). Κάποιοι θα το πάρουν με χιούμορ, αισθητικά δεν ήταν ωραίο».

Η ευθύνη ανήκει στον Λιάγκα ή τον Μπαλάσκα;

Το θέμα που προκύπτει εδώ είναι όμως πιο σοβαρό και έχει να κάνει με την αρχική επιλογή του Γιώργου Λιάγκα να προσλάβει ως πανελίστα έναν άνθρωπο χωρίς καμία επαφή με τη δημοσιογραφία μόνο και μόνο επειδή είναι γνωστός για τον τραχύ και ακατέργαστο λόγο του ώστε να κάνει τη «δύσκολη δουλειά» λέγοντας αυτά που θα ήθελε ο ίδιος ο Γιώργος Λιάγκας να πει χωρίς να υποστεί τις συνέπειες.

Μάλιστα το «Πρωινό» δεν είναι η μόνη εκπομπή που έχει αποφασίσει να απαξιώσει τους δημοσιογράφους αφού ο Γιώργος Μπαλάσκας- η παρουσία του οποίου έχει δυσαρεστήσει έντονα τους υπόλοιπους συνεργάτες του Γιώργου Λιάγκα– θα εργάζεται και στη late night ζώνη του Open μαζί με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, κάτι που σίγουρα δεν έχουμε δει να ξανασυμβαίνει στην ελληνική τηλεόραση.

Την ίδια στιγμή στο «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα επικρατεί προβληματισμός με τα ποσοστά τηλεθέασης: Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, η εκπομπή βρέθηκε στην τρίτη θέση με 10,2% στο δυναμικό κοινό, με την Κατερίνα Καινούργιου να κρατάει για ένατη συνεχόμενη μέρα την πρωτιά με 16,2% και τη Φαίη Σκορδά να ανεβαίνει στο 13,7%.