Εντύπωση προκάλεσε το σχόλιο του Γιώργου Λιάγκα για τη Ναταλία Αργυράκη μετά τις δηλώσεις που έκανε σε ρεπόρτερ της εκπομπής σχετικά με τα ποσοστά τηλεθέασης των εκπομπών, που όπως είπε η συνεργάτιδα του Κώστα Τσουρού με χιούμορ, ενδιαφέρουν μόνο τον -γλυκύτατο- μπαμπά της, τον Γρηγόρη, που έχει πάντα αγωνία για την κόρη του.

«Θα ‘θελα να ξυπνήσω μια μέρα και να γίνω Ναταλία Αργυράκη. Να μη με αφορούν καθόλου τα νούμερα τηλεθέασης. Το θέμα είναι πραγματικά πώς μπορεί να αισθάνεται η Ναταλία που έκανε μία επιλογή να αποχωρήσει από τη Ναταλία Γερμανού, πρώτη εκπομπή του Σαββατοκύριακου, που δεν είναι μόνο τα νούμερα τηλεθέασης και με παρεμβατικότητα, απήχηση και διεισδυτικότητα» ειπε ο Γιώργος Λιάγκας και συνέχισε:

Advertisement

Advertisement

«Επιλέγει να φύγει- γιατί ήταν δικιά της επιλογή να φύγει από ό,τι καταλάβαμε- και πάει σε μια εκπομπή που μέχρι στιγμής τουλάχιστον – μην πει ο Κώστας ότι… τον εκτιμώ πάρα πολύ, είναι φίλος μου και μακάρι το παιδί να τα καταφέρει-, δεν κάνει νούμερα. Το θέμα είναι πώς αισθάνεται με μία επιλογή – εύχομαι να αλλάξει αυτό – που δεν της έχει βγει σε νούμερα» κατέληξε ο 56χρονος Γιώργος Λιάγκας.

Η Ναταλία Αργυράκη με τον Κώστα Τσουρό.

Το σχόλιό του θεωρήθηκε από δηκτικό έως άκομψο επειδή ο ίδιος ο Γιώργος Λιάγκας της είχε κάνει πρώτος πρόταση συνεργασίας τον Ιούλιο, μάλιστα οι δυο τους είχαν συζητήσει και από κοντά και εκεί που ήταν πολύ κοντά στη συμφωνία, προέκυψε μια νέα συνθήκη σε επίπεδο προσώπων που την έκανε τελικά να προτιμήσει την πρόταση που της έκανε ο φίλος της Κώστας Τσουρός στον ΣΚΑΪ. Το ίδιο εξάλλου συνέβη και με τον Χάρη Λεμπιδάκη που επίσης είχε απορρίψει την πρόταση του Λιάγκα επιλέγοντας κι εκείνος τον Τσουρό.

Μικρούτσικος σε Ουγγαρέζο: «Αν ζούσες στην εποχή του βωβού κινηματογράφου θα είχες κάνει καριέρα»

Την ίδια περίπου ώρα που ο Λιάγκας απορούσε με την Αργυράκη, ένα χαριτωμένο λεκτικό πινγκ πονγκ παιζόταν στο Mega ανάμεσα στον Ανδρέα Μικρούτσικο και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο με αφορμή τη νέα σχέση του Κωνσταντίνου Αλέξιου Ντε Γκρες με την ηθοποιό Μάντελιν Κλάιν. «Εσύ θα κάνεις καριέρα λέγοντας πόσο δύσκολο είναι να προσεγγίσεις το άλλο φύλο» πείραξε τον νεότερο συνεργάτη του (που πολλές φορές έχει αυτοσαρκαστεί ως «καληνυχτάκιας») ο καταξιωμένος παρουσιαστής για να του πει στη συνέχεια «Αν ζούσες στην εποχή του βωβού κινηματογράφου θα είχες κάνει καριέρα».

Στη συζήτηση προσπαθούσε για άλλη μια φορά να βρει χώρο και η Κατερίνα Ζαρίφη, χωρίς να τα καταφέρει, γεγονός που η ίδια προς το παρόν δείχνει να αντιμετωπίζει με ψυχραιμία…