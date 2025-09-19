Η πρώτη εβδομάδα της τηλεοπτικής σεζόν έφτασε στο τέλος της μαζί με μια παραίτηση που δεν περίμενε κανείς: Το πρωί της Παρασκευής ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, που είχε πάρει τη θέση του Βαγγέλη Περρή στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

Όλες τις προηγούμενες μέρες, ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός, που είχε μείνει τηλεοπτικά εκτός την προηγούμενη σεζόν, είχε ελάχιστη παρουσία στην εκπομπή, αλλά, όπως ο ίδιος έσπευσε να διευκρινήσει, δεν ήταν αυτός ο λόγος της αποχώρησής του, αλλά η έλλειψη ύπνου από το άγχος του μήπως δεν ακούσει το ξυπνητήρι.

Η αιτιολογία της ξαφνικής του απόφασης προκάλεσε εντύπωση καθώς όλοι γνωρίζουν ότι ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος φημίζεται για τον επαγγελματισμό του και τη συνέπειά του και μάλιστα, οι άνθρωποι που έχουμε συνεργαστεί μαζί του γνωρίζουμε ότι έχει παραμείνει ακόμα και σε εκπομπές που δεν περνούσε καθόλου καλά.

Σε επικοινωνία, πάντως, που είχαμε μαζί του την Τετάρτη, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος είχε ισχυριστεί ακριβώς όσα είπε σήμερα στον τηλεοπτικό αέρα, με τον Γιώργο Λιάγκα να βρίσκεται σε έκδηλη αμηχανία.

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Οι συζητήσεις με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα

Πολύ πριν από την πρόταση του Γιώργου Λιάγκα, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος είχε δεχτεί κρούση από τον Λάμπρο Κωνσταντάρα για το καλοκαιρινό πρωινό- μάλιστα πριν «κλείσει» την κουμπάρα του Ποσειδώνα, Ιωάννα Μαλέσκου. Ο τελευταίος είχε ξεκαθαρίσει πώς δεν μπορούσε να εργαστεί το καλοκαίρι στην τηλεόραση καθώς είχε προγραμματισμένα ταξίδια αλλά είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας για τη χειμερινή σεζόν.

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής του Open προσέγγισε τον Πάνο Κατσαρίδη, ο οποίος τελικά προτίμησε να υπογράψει με τον ΑΝΤ1, για να «κλείσει» τελικά την Αλεξάνδρα Τσόλκα.