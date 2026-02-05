Ανέβηκαν οι τόνοι άλλη μια φορά στην εκπομπή Buongiorno του MEGA. Πρωταγωνιστές οι συνήθεις ύποπτοι, Δημήτρης Ουγγαρέζος και Ανδρέας Μικρούτσικος και αφορμή ο χαρακτηρισμός «παπατζής» του πρώτου στον Νίκο Μουτσινά. Ο έντονος διάλογός τους έφερε- για άλλη μια φορά- σε αμηχανία τη Φαίη Σκορδά, καθώς οι δύο συνεργάτες της έδειχναν να μην την ακούνε καν. «Αντρέα μη βάζεις λόγια στο στόμα μου». «Βάζω λόγια στο στόμα του;» φώναξε Μικρούτσικος στη Φαίη Σκορδά, τόσο ενοχλημένος που το πρόσωπό του είχε κοκκινήσει.

Η ένταση ανάμεσα στους δύο συνεργάτες, όπως μαθαίνουμε, δεν συνεχίστηκε. Αυτή φυσικά δεν ήταν η πρώτη φορά που έρχονται σε σύγκρουση αλλά τόσο η παρουσιάστρια όσο και το κοινό της έμειναν να παρακολουθούν αμήχανοι μια ξαφνική έκρηξη χωρίς σοβαρό λόγο. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι εδώ υπάρχει παρασκήνιο που έχει επιβαρύνει τη σχέση των δύο αντρών που είχε ξεκινήσει πριν από ενάμιση χρόνο με τους καλύτερους οιωνούς. «Η μαμά μου θα ήταν περήφανη που είμαι σε πλάνο με τον Ανδρέα Μικρούτσικο» έλεγε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στις αρχές της περασμένης σεζόν.

Προφανώς σε κάθε πάνελ τηλεοπτικής εκπομπής δεν χρειάζεται να συμφωνούν όλοι με όλους. Για την ακρίβεια, το θεμιτό είναι να διαφωνούν όσο περισσότερο και, μέχρι πέρσι, όσο πιο έντονα γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά φέτος οι τηλεθεατές δείχνουν να μην επικροτούν αυτές τις κόντρες- το είδαμε να συμβαίνει και στην εκπομπή της Τσολάκη αλλά και στο Happy Day- πολλοί δεν τις πιστεύουν κιόλας. Αντιθέτως στην εκπομπή της Καινούργιου- που έχει τα πρωτεία στα πρωινά ξεσπάσματα, φέτος όλοι μοιάζουν σαν πίνουν βαλεριάνα και αυτό τελικά δεν τους έχει βγει προς το παρόν σε κακό.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και ο Ανδρέας Μικρούτσικος είναι δυο παρουσιαστές διαφορετικής γενιάς, διαφορετικής ιδεολογίας και -προφανώς- διαφορετικού διαμετρήματος. Αν κάτι έχει αποδείξει ο Ανδρέας όλα αυτά τα χρόνια είναι η τεράστια ευκολία του να «φουντώσει» μια κατάσταση με μία μόνο φράση. Το έκανε στα reality που παρουσίασε, το έκανε και στο «Επιτέλους μαζί» που ήταν ουσιαστικά η εγχώρια εκδοχή του Jerry Springer Show.

Προφανώς ο Αντρέας Μικρούτσικος, δεν λέει και δεν κάνει τίποτα τυχαία. Τέσσερις, μόλις, λέξεις κήταν αρκετές για να ανεβάσει παλμούς ο Ουγγαρέζος και να περάσει στην αντεπίθεση. Και, ναι, υπήρχε λόγος γι’ αυτό που έγινε, αφού η βαθύτερη αιτία κρύβεται αλλού και έχει να κάνει με ένα γεγονός που διαδραματίστηκε πίσω από τις κάμερες πριν από λίγες μέρες (όχι μεταξύ τους όμως) και έχει πικράνει λίγο τον Ανδρέα, όπως μαθαίνουμε.

Ουγγαρέζος- Μικρούτσικος: Θα είναι μαζί και την επόμενη σεζόν;

Αυτή τη στιγμή, κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και ο Ανδρέας Μικρούτσικος θα συναντιούνται καθημερινά στο ίδιο πλατό και την επόμενη σεζόν. Για την ακρίβεια, η μόνη που θα βρίσκεται σίγουρα στη θέση της είναι η Φαίη Σκορδά. Παράπονα- δικαιολογημένα ή όχι, άλλοι θα κρίνουν- έχουν σίγουρα και οι δύο, ενω ο πρώτος έχει ήδη δηλώσει ευθαρσώς (και μάλιστα στον αέρα του MEGA) ότι θέλει να κάνει ένα νέο βήμα στην τηλεοπτική του καριέρα, καθώς εξακολουθεί να νιώθει αδικημένος.

Όσο για τον Μικρούτσικο, που προφανώς και δεν έχει την ανάγκη να αποδείξει την τηλεοπτική αξία ή να ανεβάσει τις μετοχές του, ο βασικός λόγος που θα τον έκανε να παραμείνει στο Buongiorno, εκτός από την αγάπη του στην τηλεόραση- είναι η αδυναμία που έχει σε ανθρώπινο επίπεδο στη Φαίη Σκορδά, η οποία βρίσκεται στη μέση μιας σχέσης που έχει ξεκάθαρα διαταραχθεί, προλαβαίνει όμως ακόμα να επαναπροσδιοριστεί.

Η -εγκυμονούσα- Φαίη Σκορδά και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος το 2011.

Εξάλλου όπως είχε δηλώσει ο ίδιος ο Ουγγαρέζος, οι διαπληκτισμοί τους δεν είναι σκηνοθετημένοι και μάλιστα θεωρεί «τιμή του να διαφωνεί με τον Μικρούτσικο». Μόνο που ο χαρούμενος Δημήτρης βγαίνει πιο κερδισμένος συγκριτικά με έναν θυμωμένο Δημήτρη που χάνει το δίκιο του στον αέρα.