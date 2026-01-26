Με το συμβόλαιό του με το Mega να λήγει στο τέλος της φετινής σεζόν, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου σε μια τηλεοπτική συνάντηση που επανεκκίνησε ουσιαστικά και επίσημα τη φιλία τους μετά από ένα διάστημα ψυχρότητας.

«Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσω στην επόμενη φάση» παραδέχτηκε ο παρουσιαστής που συμπληρώνει τα 46 του χρόνια στις 9 Φεβρουαρίου. «Νιώθω ότι είμαι στάσιμος σε μια πάρα πολύ καλή φάση τα τελευταία χρόνια, αλλά πρέπει να αναλάβω δράση και να μην περιμένω να έρθουν πράγματα. Όσον αφορά τη δουλειά, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσω στο επόμενο στάδιο.

Περίμενα, ότι είμαι καλός και κάποια στιγμή θα έρθει, αλλά τώρα ξέρω, έχω στο μυαλό μου κάτι συγκεκριμένο. Έχω συγκεκριμένους ανθρώπους στο μυαλό μου που θέλω να συνεργαστώ και αν γίνει, θα γίνει, αλλιώς δεν πειράζει, θα κάτσω σπίτι μου και θα κάνω το ραδιόφωνο που το αγαπώ πολύ», ανέφερε αρχικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σε πρόσφατη συνάντησή του με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Δεν ξέρω αν θα είμαι στο Buongiorno του χρόνου»

«Είδα άλλους να με προσπερνούν επιδεικτικά, ξανά και ξανά. Είδα να δίνονται ευκαιρίες… Ήταν η επόμενη γενιά και η μεθεπόμενη και τους δόθηκαν ευκαιρίες. Και πήραν κι άλλες ευκαιρίες. Κι εγώ κάθομαι και περιμένω στο ίδιο πόστο. Ξέρω πού πατάω και είμαι σίγουρος για τον τρόπο που κάνω τη δουλειά μου.

Ήξερα ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει. Ίσως κι εκείνοι το ήξεραν κι έλεγαν ότι θα γίνει, ότι ο Ουγγαρέζος εκεί θα είναι. Δεν θα είναι εκεί ο Ουγγαρέζος, όχι! Δεν ξέρω αν θα είμαι στο Buongiorno του χρόνου, εγώ έχω συμβόλαιο μέχρι φέτος. Δεν λέω για τα παιδιά που τους δόθηκαν ευκαιρίες, αλλά για τις αποφάσεις. Αλλά πάμε πια στην τρίτη γενιά παρουσιαστών που έχουν και δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες» συμπλήρωσε ο παρουσιαστής.

Λίγες ώρες μετά στην εκπομπή «Εδώ TV», ο Γρηγόρης Γκουντάρας αποκάλυψε ότι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έχει ήδη μιλήσει με τον διευθυντή προγράμματος του Mega: «Έχει γίνει επικοινωνία με το Mega και τον κύριο Σούσουλα. Και ο ίδιος ο κύριος Σούσουλας ήταν από την πλευρά του Δημήτρη, ότι θα γίνουν όλα όπως θέλουν και το κανάλι και εκείνος. Τα έχει ξανακούσει ο Δημήτρης αυτά. Εγώ τον βλέπω τον Ουγγαρέζο, αν δεν γίνουν τα πράγματα όπως θέλει, την επόμενη σεζόν να μένει εκτός Buongiorno».

Οι πηγές της HuffPost αναφέρουν πως επίσημη συνάντηση ανάμεσα στον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τον Κώστα Σούσουλα δεν έχει πραγματοποιηθεί. «Είναι πολύ νωρίς ακόμα για κάτι τέτοιο» αναφέρει χαρακτηριστικά πρόσωπο που γνωρίζει καλά. Εξάλλου η περίπτωσή του είναι πιο σύνθετη αφού παρουσιάζει και την πρωινή εκπομπή στο My Radio 104.6 που ανήκει στον ίδιο όμιλο και μάλιστα για χάρη του είχε κατασκευαστεί ολόκληρο στούντιο στις εγκαταστάσεις της Foss Productions στον Γέρακα ώστε να προλαβαίνει να βγαίνει στις 9:20 στο Buongiorno.

Το ραδιόφωνο εξάλλου ήταν και ένας σημαντικός λόγος που πριν από δύο χρόνια ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είχε απορρίψει την πρόταση του ΑΝΤ1 να συμπαρουσιάσει με τον Θανάση Πάτρα τους Weekenders, μια απόφαση που τον είχε προβληματίσει ιδιαίτερα τότε, όπως λέει το περιβάλλον του. Μάλιστα, όπως είχε γραφτεί τότε η καθυστέρησή του να απαντήσει είχε δυσαρεστήσει τη δίοικηση του ΑΝΤ1. Η υπόσχεση που είχε πάρει από το κανάλι να αξιοποιηθεί και σε άλλο project δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, γεγονός που τον είχε κάνει να δυσανασχετήσει ιδιαίτερα- και για πολλούς, δικαιολογημένα.

Κατά γενική ομολογία τη φετινή σεζόν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, που είναι ίσως ο πιο καλοπληρωμένος «πανελίστας» στην πρωινή ζώνη, δεν έχει παρουσιάσει τον καλύτερό του τηλεοπτικό εαυτό: Αντιθέτως, υπήρξαν στιγμές που έχασε την ψυχραιμία του και τα έβαλε ακόμα και με τη μεγαλύτερη σύμμαχό του στην εκπομπή, την Κατερίνα Ζαρίφη, από την οποία ζήτησε συγγνώμη δημόσια το Σάββατο στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι». Εξάλλου, όπως είχε ακουστεί, από τη μεριά της υπήρχε το παράπονο ότι καθημερινά εκείνη έπρεπε να βρίσκει μόνη της όλα τα θέματα που παρουσιάζουν στην πετυχημένη κωμική ενότητά τους στο Buongiorno.

Όσο για τη Φαίη Σκορδά, αυτό που ακούγεται το τελευταίο διάστημα είναι ότι την επόμενη σεζόν θα βγει στον αέρα του Mega με μικρότερο σχήμα να την πλαισιώνει και για πρακτικούς και για οικονομικούς λόγους. Ετεί η οικειοθελής αποχώρηση του Δημήτρη Ουγγαρέζου, αν τελικά γίνει πράξη, ίσως τη βγάλει από τη δύσκολη θέση της αναγκαστικής επιλογής….

