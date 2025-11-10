Μια μεγάλη απόφαση ζωής φαίνεται πως είναι πιο έτοιμος από ποτέ να πάρει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, καθώς φαίνεται αποφασισμένος να υιοθετήσει μόνος του παιδί. Την αποκάλυψη έκανε η Φαίη Σκορδά στον αέρα της εκπομπής Buongiorno, καθώς την προηγούμενη μέρα είχε επισκεφτεί μαζί με τον 45χρονο παρουσιαστή τη στενή της φίλη και γνωστή επιχειρηματία Φωτεινή Παντζιά που έχει υιοθετήσει ένα αγόρι από την Αιθιοπία και ένα κορίτσι από τη Σιέρα Λεόνε.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Έχει αλλάξει το καθεστώς και μπορούν και άντρες να προχωρήσουν στη διαδικασία»

Αν και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τις απαραίτητες διαδικασίες, η πρωτοβουλία της Φαίης Σκορδά να αποκαλύψει δημόσια τις σκέψεις του συνεργάτη της, μαρτυρά πως έχει ήδη πάρει τη σπουδαία αυτή απόφαση μέσα του μιας και όπως έχει παραδεχτεί ο ίδιος σε δηλώσεις του, ήθελε πάρα πολύ να γίνει πατέρας, ειδικά μετά την απώλεια των γονιών του που του είχε στοιχίσει πολύ.

«Κάναμε μια κουβέντα περί υιοθεσίας και του ζήτησα να κάνει μια συνάντηση με την Φωτεινή Παντζιά» είπε η Φαίη Σκορδά. «Έχει αλλάξει το καθεστώς και μπορούν και άντρες να προχωρήσουν στη διαδικασία» συμπλήρωσε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Η αποκάλυψη της Φαίης Σκορδά προκάλεσε τον ενθουσιασμό του Ανδρέα Μικρούτσικο που επικρότησε φωνάζοντας την κίνηση αγάπης και ανιδιοτέλειας του Δημήτρης Ουγγαρέζου, ενώ ο Άρης Καβατζίκης είχε μείνει άναυδος.

Όταν η Φωτεινή Παντζιά μιλούσε για τα υιοθετημένα της παιδιά

«Η υιοθεσία στην Ελλάδα αποτελεί μεγάλο ταμπού» είχε πει Φωτεινή Παντζιά το 2022 στο περιοδικό ΟΚ!. «Όταν, δε, είναι μονογονεϊκή οικογένεια και μαύρα παιδιά, εκεί είναι χάος. Δεν δίνει κανείς πληροφορία, δεν ήξερα τι πρέπει να κάνω. Η κουλτούρα της υιοθεσίας υπάρχει πολύ έντονα στο εξωτερικό. Μια οικογένεια μπορεί να έχει τρία παιδιά και να υιοθετήσει ένα ακόμη γιατί μπορούν και γιατί θέλουν. Το να υιοθετήσεις ένα παιδί δεν έχει να κάνει με το αν μπορείς ή όχι να κάνεις ένα παιδί. Μου ήταν ξεκάθαρο από μικρή ότι θέλω να υιοθετήσω παιδιά.

Ευτυχώς ή δυστυχώς, είχα καταρρίψει τον μύθο του DNA, δηλαδή μπορεί ο κόσμος να ζήσει χωρίς το δικό μου. Θα μπορούσα με εξωσωματική να κάνω οκτώ παιδιά. Δεν με ενδιέφερε ποτέ, δεν το προσπάθησα ποτέ».

Η Φωτεινή Παντζιά με τη Βασιλική και τον Άγγελο στο περιοδικό ΟΚ! το 2022.

Η Φωτεινή Παντζιά είχε εξηγήσει τους λόγους της απόφασής της στον δημοσιογράφο Γιώργο Πράσινο: «Στην αρχή δεν μου ήταν πολύ ξεκάθαρο. Τώρα που με ρωτάς, ξέρω πως όταν θα κλείνω τα μάτια μου, θα ξέρω πως δεν πέρασα έτσι από αυτό τον κόσμο, για να οδηγήσω ένα καλό αμάξι, να φάω ένα ωραίο φαγητό και να ακούσω ωραίες μουσικές.

Νομίζω πως όταν θα κλείνω τα μάτια, θα έχω δώσει ευκαιρία σε δύο ανθρώπους –και όχι μία, αλλά πολλές– να κάνουν το δικό τους ταξίδι, χωρίς να περιμένω τίποτα από αυτά. Θέλω στα 18 τους να ταξιδέψουν, να είναι χαρούμενοι άνθρωποι, να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα – τα δικά τους και όχι τα δικά μου».