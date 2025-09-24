Έντονος θόρυβος έχει προκληθεί από τις φήμες σχετικά με την «παραίτηση» της Τατιάνας Στεφανίδου από τον ΣΚΑΪ. Τι είχε συμβεί στην πραγματικότητα; Η 55χρονη δημοσιογράφος, από την πρώτη κιόλας εβδομάδα της εκπομπής, πήγε μόνη της στη διεύθυνση του σταθμού και τους είπε ότι θέτει εαυτόν στη διάθεσή τους. Η απάντησή των ιθυνόντων ήταν ότι πιστεύουν σε εκείνη και θα συνεχίσουν να τη στηρίζουν.

Στη συνέχεια ξεκίνησαν πρώτα αλλαγές στη θεματολογία της εκπομπής Power Talk μαζί με την αρχισυντάκτριά της, Νατάσα Τσόλκα, και τη Δευτέρα προχώρησαν και σε αλλαγές στο σκηνικό που, η αλήθεια είναι ότι, δεν άρεσε ιδιαίτερα σε κανέναν από την αρχή. Την Τρίτη πάντως τα ποσοστά της Τατιάνας Στεφανίδου κινήθηκαν πάλι αρκετά χαμηλά με 2,8% στο δυναμικό κοινό και 4,8% στο σύνολο.

Επέστρεψε από το εξωτερικό ο Νίκος Κοκλώνης το βράδυ της Τρίτης ενώ όλοι αναρωτιόντουσαν τι έχει συμβεί με τον λογαριασμό του στο Instagram που παραμένει απενεργοποιημένος. Ο παρουσιαστής και παραγωγός έπεσε θύμα ξένων χάκερ την Κυριακή και έχει ήδη κινήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες να τον επαναφέρει.

Την ίδια στιγμή, οι σχέσεις του με το Open γίνονται όλο και πιο στενές, αφού αντί για τρία projects, όπως είχε αρχικά ακουστεί, θα αποκτήσει πέντε, πράγμα που σημαίνει ότι αποκτά τον έλεγχο του prime time και τις επτά μέρες της εβδομάδας συν τη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου με τον Γρηγόρη Γκουντάρα, που έχει πάρει προτεραιότητα.

Η τυχαία χτεσινοβραδινή συνάντηση του τελευταίου, με την πρώην συνεργάτιδά του, Κατερίνα Καινούργιου, σε event στη Γλυφάδα, φαίνεται πάντως πως δεν πήγε πολύ καλά, αφού αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ότι εκείνος απέφυγε να τη χαιρετήσει και πως εκείνη στεναχωρήθηκε καθώς δεν ήταν δική της απόφαση να μην τον έχει και φέτος στο πλευρό της, από την στιγμή μάλιστα που εκείνη είχε κάνει τα πάντα για να γυρίσει στη εκπομπή της μετά το τέλος της συνεργασίας του με τον ΣΚΑΪ. Οι πιο ψύχραιμοι πάντως είπαν ότι η στάση του ήταν προϊόν αμηχανίας- επειδή μάλιστα ήταν μαζί και ο γιος του- και όχι εχθρότητας.

Όπως απόφασή της δεν ήταν και η επιλογή του Θοδωρή Σημαντηράκη για τη θέση του αρχισυντάκτη, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του και έγινε δεκτή χωρίς ποτέ να υπάρξει ένταση και βαρύ παρασκήνιο. Η αλήθεια είναι ότι τα ηνία της εκπομπής είχε πάρει εξαρχής η Ειρήνη Αρβανίτη που ήταν στο ακουστικό της Κατερίνας από την πρώτη κιόλας εκπομπή με τη σύμφωνη γνώμη του σταθμού.

Παρά τα υψηλά ποσοστά της εκπομπής, που παρέμεινε στην κορυφή για έβδομη συνεχόμενη μέρα με 18,6% στο δυναμικό κοινό, η ομάδα της εκπομπής δεν επαναπαύεται και ετοιμάζεται να την ενισχύσει ακόμα περισσότερο.

