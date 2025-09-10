Στον καλό του φίλο και πρώην συνεργάτη, Χάρη Λεμπιδάκη, μίλησε ο Νίκος Κοκλώνης το μεσημέρι της Τετάρτης. Ο 42χρονος τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής μίλησε για τα νέα δεδομένα στην επαγγελματική ζωή αλλά και για τη μεγάλη κρίση που πέρασε η σχέση του με την Κατερίνα Καινούργιου– αξίζει να σημειωθεί ότι οι δυο τους έχουν να συναντηθούν σχεδόν έναν χρόνο από κοντά.

«Κόβονται εκπομπές, πράγμα που είναι πολύ κακό για εμάς που δουλεύουμε στην ψυχαγωγία. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά το 2025, στεναχωρήθηκα με διάφορα που έχουν συμβεί επαγγελματικά».

«Ό,τι συμβαίνει το δείχνω» παραδέχεται ο Νίκος Κοκλώνης. «Αποφάσισα να κλειστώ σε μένα, να λύσω τα προβλήματα και να επανέλθω. Είμαστε σε συζητήσεις (σ.σ με το Open) για να λύσουμε όσες διαφορές προέκυψαν από αυτή τη συνεργασία. Θεωρώ ότι με μια καινούρια συνεργασία στο μέλλον να διορθώσει τα λάθη του παρελθόντος.

Η καρδιά μου και η ψυχή μου είναι το J2US. Συζητάω για το J2US, όχι με το Open, με άλλο κανάλι. Θέλω πολύ να βγει αλλά να βγει σωστά, με τα μπάτζετ που του αρμόζουν».

Νίκος Κοκλώνης: Κλάδος ελαίας στην Κατερίνα Καινούργιου;

«Η Κατερίνα ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην επαγγελματική μου και προσωπική μου ζωή. Της εύχομαι τα καλύτερα. Είναι με μια καινούρια εταιρεία παραγωγής και η ομάδα διοίκησης του Alpha είναι έμπειρη και θεωρώ ότι τα αποτέλεσματά της πρέπει να είναι πάρα πολύ δυνατά. Αυτό που περιμένω από την Κατερίνα είναι τουλάχιστον 15%» είπε ο Νίκος Κοκλώνης.

«Έχουμε περάσει πολύ καλές στιγμές. Σίγουρα όλες οι σχέσεις έχουν αναταράξεις, η δική μας έχει πολλές τελευταία. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει τα πάντα για μένα και εγώ για εκείνη, χωρίς να σπάει ο ένας το μπουκάλι στο κεφάλι του άλλου, μπορούμε να πάμε να φάμε ήρεμα».