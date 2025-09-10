Μεγάλη κινητικότητα επικρατεί αυτές τις μέρες στον τηλεοπτικό σταθμό Open με αφορμή την επανεκκίνηση της συνεργασίας με τον Νίκο Κοκλώνη, ο οποίος συνομιλεί εδώ και αρκετές εβδομάδες με την ιδιοκτησία. Μετά την Έλενα Χριστοπούλου, το νέο όνομα που ακούγεται για τη νέα μεσημεριανή εκπομπή είναι αυτό της Ελίνας Παπίλα.

Η συνεργασία δύο δυναμικών γυναικών από διαφορετικό background σε μία ζώνη που δεν υπάρχει ομοειδές προϊόν, έχει προοπτικές αν στηθεί και πλασαριστεί σωστά- κομβικό ρόλο αναμένεται να έχει ο Θέμης Μάλλης, που δεν θα βρίσκεται πλέον στο πλευρό της Κατερίνας Καινούργιου, ένα πρόσωπο που εμπιστεύεται πολύ ο Νίκος Κοκλώνης.

Η επίτευξη της συμφωνίας ανάμεσα στον Νίκο Κοκλώνη και το Open αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσα στα επόμενα 24ωρα και ο μηχανισμός της Barking Well βρίσκεται σε ετοιμότητα ώστε να βγουν οι νέες εκπομπές στον αέρα το συντομότερο δυνατό.

Παπίλα εντός, Πάτρας εκτός;

Αν προχωρήσει η νέα γυναικεία εκπομπή της Barking Well με Χριστοπούλου- Παπίλα, o Θανάσης Πάτρας, που δεν έχει υπογράψει ακόμα με το Open, δεν έχει θέση στο συγκεκριμένο project. Οι πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν ότι η διοίκηση του καναλιού, έχοντας δεσμεύσει τον Θανάση Πάτρα, ο οποίος απέρριψε τις προτάσεις τον ΑΝΤ1 για το πρωινό της Ελένης Τσολάκη και του ΣΚΑΪ για την εκπομπή του Τσουρού, θέλει οπωσδήποτε να τον αξιοποιήσει στο νέο πρόγραμμα.

Ανεβάζει στροφές ο Χαριτάτος

Η είσοδος του Κώστα Τσουρού στη μεσημεριανή ζώνη δεν κατάφερε μέχρι στιγμής να «κλέψει» ποσοστά από τις «Καθαρές Κουβέντες» του Σπύρου Χαριτάτου και της Αλεξάνδρας Χατζηγεωργίου. Την Τρίτη, η καθημερινή εκπομπή του ΣΚΑΪ σημείωσε 3,7% στο δυναμικό κοινό και 4,9% στο σύνολο ενώ η εκπομπή του Open έκανε μέσο όρο 5,7% και 7,8% αντίστοιχα, α